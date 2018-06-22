На смену йогурту: Isey Skyr появился и в России

На российском рынке появился новый продукт — скир. FashionTime.ru рассказывает, что это такое и почему стоит его попробовать.

Скир — это традиционный исландский молочный продукт. В Исландии его едят вот уже на протяжении 1 100 лет. Говорят, что именно благодаря скиру исландцы такие сильные и выносливые. Isey Skyr (именно его вы можете видеть на прилавках в российских магазинах) сочетает высокие технологии и древние исландские традиции приготовления.

Для производсства Isey Skyr используется в три раза больше молока, чем для обычных йогуртов, это обеспечивает в три раза больше белка в каждой порции. Наличие сывороточного протеина, признанного самым эффективным для поддержания мышечной формы, делает скир ценным для тех, кто привержен здоровому образу жизни. В ассортименте представлены натуральный скир без добавления сахара и скир с наполнителями: ваниль, клубника, черника-малина, шоколадная крошка-ваниль, печеное яблоко. Текстура у продукта кремовая, а на крышке упаковке вложена ложка, чтобы было удобнее перекусывать.

Посмотрите, как исландские болельщики исполняют русскую песню «Калинка» — это креативная реклама нового для российского рынка продукта.