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На смену йогурту: Isey Skyr появился и в России
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На смену йогурту: Isey Skyr появился и в России 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
На российском рынке появился новый продукт — скир. FashionTime.ru рассказывает, что это такое и почему стоит его попробовать.
Скир — это традиционный исландский молочный продукт. В Исландии его едят вот уже на протяжении 1 100 лет. Говорят, что именно благодаря скиру исландцы такие сильные и выносливые. Isey Skyr (именно его вы можете видеть на прилавках в российских магазинах) сочетает высокие технологии и древние исландские традиции приготовления.
Для производсства Isey Skyr используется в три раза больше молока, чем для обычных йогуртов, это обеспечивает в три раза больше белка в каждой порции. Наличие сывороточного протеина, признанного самым эффективным для поддержания мышечной формы, делает скир ценным для тех, кто привержен здоровому образу жизни. В ассортименте представлены натуральный скир без добавления сахара и скир с наполнителями: ваниль, клубника, черника-малина, шоколадная крошка-ваниль, печеное яблоко. Текстура у продукта кремовая, а на крышке упаковке вложена ложка, чтобы было удобнее перекусывать.
Посмотрите, как исландские болельщики исполняют русскую песню «Калинка» — это креативная реклама нового для российского рынка продукта.
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