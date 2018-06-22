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Потрясающие хитрости, которые знают только повара
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Потрясающие хитрости, которые знают только повара 

Steaklovers.ru 59 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
Относитесь ли вы к новичкам или продвинутым кулинарам в гастрономическом мире всегда найдется нечто новое, что вы могли бы освоить. Если уж постигать все премудрости кулинарного дела, то делать это лучше при участии опытных профессионалов, успевших не просто «набить руку» на базовых рецептах, но и сочинить свой и внести в технологию некоторые коррективы. Прежде чем вы пожарите идеальный стейк или сделаете скрэмбл, вам не придется переводить впустую продукты. Вот несколько проверенных поварами на собственном опыте кулинарных хитростей, которые сделают еду вкуснее, а процесс приготовление — удобнее и проще.

— Сделать идеальное яйцо пашот —

Если вы хоть раз пробовали приготовить яйцо пашот и тем более довести технику приготовления до совершенства, вы навернякаиспытали все известные уловки, такие какие закручивание в воде воронки и добавление уксуса. Однако все это абсолютно бесполезно без ключевого условия: действительно свежих яиц. «Весь секрет в том, — объясняет главный шеф-повар Native Иван Тисдалл-Даунс, — что у таких яиц крепкий желток и они лучше держат форму, поэтому нет необходимости в уксусе и прочих танцах с бубнами. У суперсвежих яиц прочная внутренняя мембрана, за счет яичный альбумин хорошо удерживается вокруг желтка.

— Сохранить торт/выпечку свежей —

Пока торт свежий, он мягкий, в меру влажный и воздушный. Стоит ему постоять сутки, и он начинает крошиться и сыпаться. Решить проблему можно двумя способами: съесть все сразу же в день покупки или добавить к нему яблоко. Кондитер Райза Коста рекомендует положить остатки торта на стеклянную подставку с крышкой и разместить рядом целое очищенное яблоко. „Плод яблони обладает свойством выделять влагу в окружающую среду, благодаря чему ваш десерт не засохнет и сохранит свой вкус до самой последней крошки“.

— Сбалансировать вкус соуса —

Томаты придают соусу фактурность и невероятный аромат, но вместе с тем они могут подавить другие ингредиенты, сделав ключевым аккордом кислинку. Анжела Хартнетт, шеф-повар трех итальянских ресторанов, включая Murano, рекомендует уравновешивать эту нотку чем-то сладким. „Я всегда добавляю щепотку сахара, когда использую консервированные помидоры, это устраняет кислый вкус, — делится повар. — Но будьте осторожны с пропорциями, чтобы не пересластить. Сахар также работает в винегретных заправках, но опять-таки добавлять его надо по чуть-чуть, как приправу“.

— Защитить от потемнения гуакамоле —

Несмотря на то что один из самых популярных в мире соусов готовится элементарно, да еще и сочетается со множеством блюд, приготовить его собственную версию решаются не все. Многих отпугивает тот факт, что авокадо быстро становится коричневым. Происходит это в тот момент, когда фермент, называемый полифенолоксидазой, взаимодействует с кислородом и вызывает окисление. Чтобы остановить процесс потемнения, редакторы кулинарного ресурса Epicurious прибегают к следующему способу: помещают небольшую порцию авокадо в высокую миску, покрывают непосредственно соус пленкой и обжимают плотно со всех сторон, для исключения контакта с воздухом, или же выдавливают в соус немного сока лайма, что также замедляет процесс окисления.

— Получить максимум сока из лимонов —

Даже если у вас припасена специальная соковыжималка для лимонов, достаточно сложно будет выдавить из цитрусовых весь сок, если они хранятся в холодильнике. Шотландский шеф-повар Исаак МакХейл предварительно согревает фрукты. » Достаньте их из холодильника и положите на солнце на полчаса или поставьте на 5 секунд в микроволновую печь, — советует повар. — Вообще говоря, лучше всегда стараться есть фрукты теплыми — комнатной температуры, а не прямо из холодильника».
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