Почему не стоит есть в постели

«Кофе в постель» — расхожая фраза, ставшая синонимом романтических отношений. Cовременная цивилизация даже изобрела множество устройств для этой процедуры: специальные столики на коротких ножках и т.п. У многих это даже превратилось в постоянную привычку. Правда, как уверяют медики, такая привычка не надолго. Еда в постели рано или поздно приводит к ГЭРБ (гастроэзофагеально–рефлюксная болезнь). Это заболевание возникает вследствие ослабления сфинктера, из-за чего пища из желудка возвращается обратно в пищевод. При этом человек ощущает изжогу, спазмы, боль в груди — симптомы, очень схожие с инфарктом.

Специалисты американского гастроэнтерологического колледжа обосновывают это тем, что в лежачем положении пища с трудом продвигается из гортани в пищевод — в этом случае возникает риск перекрывания дыхательных путей. Они советуют не только не есть лежа, но вообще не принимать горизонтального положения в течение полутора–двух часов после еды.

Известная телеведущая и врач Елена Малышева категорически выступает против еды в постели. По ее мнению, во время приема пищи в постели человек находится в очень неудобном положении, и пища может попасть в трахею. Спасать людей, пострадавших от подобных перекусов, врачам приходится довольно часто.

Даже уход за лежачими больными требует, чтобы больного кормили в положении полусидя.

Еда в постели, по мнению ученых, приводит еще к одной очень серьезной проблеме. Крошки от пищи, как бы потом хорошо их ни убирали, все равно застревают в складках мебели, что приводит к размножению не только бактерий, но и всевозможных насекомых: муравьев, клопов и т.д.

Правда, это уже крайности. Противники кофе в постель чаще обращают внимание на другой аспект: как можно утром начинать есть, не проснувшись толком, не почистив зубы, не умывшись, то есть, без обычных гигиенических процедур? Диетолог, всемирно известный поборник лечения голоданием Поль Брегг утверждал: только что проснувшийся организм не готов к приему пищи, он должен ее заработать зарядкой, бегом на свежем воздухе, утренними водными процедурами.

Врач Алла Солодилова утверждает: у любителей расположиться после работы на диванчике с ужином катастрофически растет вес. Продвигаясь по пищеводу, который находится в горизонтальном положении, пища, достигая желудка, падает туда мертвым грузом. Любитель малоподвижного образа жизни «убивает» себя дважды: портит пищеварительную систему и «наращивает» жировой слой.

Не случайно на Руси существовал целый свод правил, подробно расписывающий весь процесс приема пищи. Согласно ему есть можно было только за столом, в строго отведенное время — о перекусах речь даже не шла. Стол обязательно должен быть накрыт скатертью, сидеть можно было только в установленном положении. К примеру, нельзя было класть локти на стол, разводить их, наклоняться низко над тарелкой. Столовые приборы были обязательны для использования. И, конечно, чтение молитвы. Она заставляла забыть о суете, настраивала на спокойный прием пищи, что также способствовало пищеварению.

Правда, в 2002 году японские ученые выступили за поглощение пищи в лежачем положении. Согласно их утверждениям это полезно для больных диабетом. В положении лежа пища переваривается гораздо медленнее, а значит, намного дольше расщепляются и усваиваются углеводы, что препятствует резким колебаниям инсулина. Для диабетиков это очень важно. Справедливости ради следует отметить, что никаких научных доказательств этого утверждения пока не существует.