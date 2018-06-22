Делаем лучший томатный суп из консервированных помидоров

После завершения сезона овощных культур прямо с грядки прилавки супермаркетов заполняются совершенно безвкусными огурцами и томатами. Водянистые огурцы, даже не имеющие настоящего аромата огурцов, ничем не заменишь, но с помидорами немного проще, и им можно найти достойную альтернативу. Консервированные помидоры в железных банках по вкусу практически ничем не уступают свежим. Их можно добавить в овощное рагу, сделать на их основе соус и приготовить вполне самостоятельное блюдо. К удивлению многих, из консервированных помидоров получается замечательный томатный крем-суп, возможно, самый вкусный из тех, что вам доводилось пробовать.

— Травы и зелень —

В сочетании с травами помидоры образуют интересный вкусовой дуэт. Вкус томатов хорошо оттеняют и подчеркивают пряные нотки базилика, чуть уловимый аромат хвои розмарина и легкая горчинка тимьяна. Освежить блюдо могут и листья петрушки, добавленные перед подачей, и нарезанная мята. Здесь нет никаких ограничений и ориентироваться нужно строго на свои вкусовые предпочтения.

— Сливки —

При использовании одних только консервированных помидоров суп будет слишком простой на вкус. После ложки такого супа почти наврняка возникнет стойкое ощущение, что в нем чего-то не хватает. И ваша интуиция вас не обманывает. А не достает супу сливочного вкуса, получить который можно с помощью сливочного или кокосового масла, или сливок. Небольшое количество сливочного компонента, добавленного в самом конце приготовления, заставляет зазвучать консервированные томаты по-особенному.

— Ароматические добавки —

Вкусовой букет супа определяют ароматические добавки. Чтобы получить максимум вкуса от банки томатов, в кастрюлю нужно бросить, к примеру, лук, чеснок, морковь и сельдерей и обязательно пару столовых ложек томатной пасты, которые сделают аромат насыщеннее. Овощи станут основой, такой себе базовой нотой. Жарят их в самом начале, до изменения цвета. Перед тем добавить в суп бульон, не поленитесь деглазировать кастрюлю после жарки овощей — так вы получите дополнительный аромат.

— Последние штрихи —

Даже когда суп разлит по тарелкам, вы все еще может играть с его вкусовой палитрой, подстраивая ее под свой вкус. Для получения более кремовой текстуры в суп можно добавить сметану, крем-фреш или греческий йогурт. Дополнительный аромат обеспечит небольшое количество песто или даже бальзамического уксуса. А немного свежей зелени визуально сделают блюдо гораздо аппетитнее. И, разумеется, не забывайте про соль и перец.

— Рецепт —

4 ст.л. сливочного масла 1 большой желтый лук, нарезать кубиками 1 средняя морковь, очистить и нарезать кубиками 1 средний стебель сельдерея, нарезать кубиками 2 зубчика чеснока 1/2 ч.л. крупнозернистой соли 1/4 чашки (объемом 240 мл) муки общего назначения Одна 800-гр. банка измельченных помидоров 480 мл куриного или овощного бульона 1 ст.л. томатной пасты 1 чашка (объемом 240 мл) густых сливок Травы и зелень по вкусу

Приготовление:

Растопить сливочное масло в большой жаровне на среднем огне. Добавить лук, морковь, сельдерей и чеснок. Жарить, помешивая часто, пока овощи не смягчатся, около 8 минут. Добавить муку и продолжать готовит еще около минуты. Снять с огня.

Выложить помидоры, бульон, томатную пасту и обжаренные овощи в блендер. Деглазировать жаровню, жидкость также добавить в блендер. Пюрировать до получения однородной массы. Перелить суп в кастрюлю, по желанию добавить травы. Накрыть жаровню крышкой. Варить суп на среднем огне, помешивая, пока он немного не загустеет, около 20 минут.

Снять суп с огня и перемешать со сливками или сметаной. По желанию украсить зеленью. Подавать сразу же.