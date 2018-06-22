Рыба на дощечке: как приготовить и съесть

Этот способ приготовления берет свои корни у индейцев. Они стали первыми выкладывать еду на кусок дерева. В процессе готовки содержащиеся в древесине масла пропитывали блюда дымным ароматом и придавали насыщенный яркий вкус. В наши дни эта техника приготовления уже считается классикой. На дощечке можно приготовить практически все те же блюда, которые готовят на гриле. Мы остановимся на том, как приготовить вкуснейшее рыбное филе.

Выбор дощечки

При выборе дощечки стоит обратить внимание на ее параметры и ряд других особенностей: она должна быть из необработанной древесины, без использования какой-либо химической обработки, а толщина должна составлять порядка 2,5 см.

Тип древесины зависит от того, что вы собираетесь на ней приготовить. Изначально для приготовления на дощечке использовался кедр — он насыщает блюдо интенсивным ароматом. Клен добавит блюду сладости. Сильные ароматы дают мескитовое дерево, дуб и гикори. Беспроигрышный вариант для рыбы — кедр или ольха.

Подготовка

Перед использованием дощечку необходимо подготовить, иначе она сгорит. Прежде чем выложить ее на гриль, доску замачивают в воде. Дощечку следует погрузить в жидкость, прижать сверху грузом, и оставить по крайней мере на 2 часа. Примерно через час не забудьте перевернуть доску, таким образом она равномерно пропитается со всех сторон.

В чем замачивать

Традиционно замачивают дощечки в воде. Но для усиления аромата и вкуса, стоит попробовать заменить ее на другую жидкость. Мастера гриля используют для замачивания вино, фруктовый сок, сидр, саке, чай и даже ликер. Если вы все же решили использовать воду, добавьте в нее свежих трав, специй или кусочки цитрусовых. Древесина впитает в себя все ароматы, а при тепловой обработке этим тонким шлейфом пропитается рыба.

Приготовление

Разогрейте гриль до средней температуры (порядка 180 °C). По вкусу приправьте рыбу солью и перцем и выложите ее на дощечку кожей вниз. Дощечку разместите на гриле. Для достижения копченого вкуса дощечку сначала выкладывают на гриль без рыбы, и только спустя пару минут перекладывают на нее рыбу. Если вы используете несколько дощечек, убедитесь, что между ними достаточно места, чтобы воздух свободно циркулировал. Закройте крышку гриля на 10-15 минут, позволив дыму от дерева заполнить гриль и пропитать ароматами рыбное филе.

Завершающий этап

Чтобы снять филе с гриля, возьмите широкий нож и вставьте его между кожей и мясом. Переложите филе на тарелку. Очистите поверхность дощечки от кожи, вымыв ее в воде без применения мыла, и хорошо просушите на воздухе. Дощечку для гриля можно использовать повторно до тех пор, пока она окончательно не обуглится.