Рецепты здоровья: о пользе морковной ботвы и способах ее применения

Что морковь полезна, знают даже дети. Но речь обычно идет о корнеплодах, а вот о полезных свойствах «вершков» многие даже не догадываются.

Морковная ботва — лекарственное и косметическое сырье

Народная медицина применяет морковную ботву для снижения давления при гипертонии, лечения гастрита, мочекаменной болезни, цистита, авитаминозов. Используют ее как свежей, так и сушеной. Для заготовки желательно осенью оставлять часть корнеплодов в земле и срезать надземную часть, когда растение зацветет — такое сырье обладает максимальным целебным эффектом. Срезанную зелень вместе с цветками сушат в тени под навесом и хранят не более 1 года. Молодую ботву в свежем виде можно добавлять в летние салаты, первые блюда, овощные гарниры. Находит она свое применение и в домашней косметике.

Чай из морковной ботвы при гастрите

2-3 ч.ложки сушеной или свежей измельченной ботвы залить 250 мл кипятка, настаивать, как чай, процедить. Пить 3 раза в день между приемами пищи вместо чая, добавив мед по вкусу. Курс лечения — от 2 до 4 недель (в зависимости от состояния).

Чай из морковной ботвы при гипертонии

1 ст.ложку сушеной измельченной ботвы залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5 минут, процедить. Принимать в течение 3 недель по 3 раза в день за полчаса до еды по 1 стакану, затем сделать перерыв на неделю и повторить курс. Рекомендуется не менее 3-5 курсов.

Чай из морковной ботвы при мочекаменной болезни

2 ст.ложки сушеной измельченной ботвы залить с вечера 0,5 л кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать всю ночь, утром процедить. Принимать теплым 4-5 раз в день за полчаса до еды по 2-3 ст.ложки.

Чай из морковной ботвы с петрушкой

Смешать взятые в равных долях измельченную морковную ботву и зелень петрушки. 1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Для выведения песка из мочевого пузыря и мочеточников принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана.

Настой морковной ботвы при цистите

Горсть измельченной сушеной или свежей ботвы залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Выпить полученный настой в течение дня в 3-4 приема равными порциями за полчаса до еды. Лечиться до выздоровления.

Настой морковной ботвы при миоме матки

1 ст.ложку сушеной измельченной ботвы залить 1 стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение получаса, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 2-3 ст.ложки настоя с добавлением сока из проростков капусты брокколи (0,5-1 ч.ложки) или сока из пророщенных тыквенных семян (1 ст.ложка).

Настой морковной ботвы для укрепления и роста волос

2-3 ст.ложки измельченной ботвы залить 0,5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение 2-3 часов, процедить. Вечером перед сном вымыть голову этим настоем; после мытья повязать на голову платок и оставить на ночь. Читайте также:

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