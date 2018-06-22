Мясо страуса, фенхель и сельдерей: уфимский шеф-повар раскрыл рецепт ресторанного салата

Несмотря на сюрпризы погоды, в Уфу постепенно приходит тепло. Хозяйки на кухне крошат овощи на традиционную летнюю окрошку. А шеф-повар кулинарной школы «Вилка» Рамиль Фархуллин предлагает заменить приевшуюся похлебку на изысканное блюдо ресторанной кухни. Специалист предлагает отведать легкий фирменный салат, который с легкостью сможет приготовить любая хозяйка, зная определенные секреты. О них шеф-повар и рассказал журналистам Ufa1.

Легкий салат и в пир, и в мир может приготовить любая хозяйка

«Ингредиенты доступны»

Список продуктов для фирменного салата может напугать домохозяек: только фенхель и мясо страуса чего стоят. Но на самом деле купить все компоненты можно в любом супермаркете. Сложные составляющие на привычные можно, конечно, и заменить, но и то лишь ради экономии.

— Я не сторонник заучивания сложных рецептов. Салат, который предлагаю приготовить, придумал сам. Это импровизация! — рассказывает Рамиль Фархуллин. — Получится он легким, низкокалорийным и витаминным. Его можно и на романтический ужин приготовить, и на семейное торжество.

Все продукты для блюда можно купить в супермаркете

Для приготовления блюда понадобятся следующие ингредиенты:

листья салата корн — 1 упаковка;

яблоко — 1 штука;

лайм — 1 штука;

сельдерей — 1 штука;

фенхель — 1 штука;

томаты — 2 штуки;

томаты черри — 5–6 штук;

дижонская горчица — 10 мл;

вяленое мясо страуса — 100–150 граммов;

оливковое масло — 50 мл;

маслины — 8–9 штук;

редис — 4–5 штук.

Ингредиенты нужно нарезать мелкими кубиками

— Количество ингредиентов зависит от числа порций. Я обычно все делаю на глаз, поэтому пропорции примерные, — добавляет Рамиль.

Все овощи, кроме салата, нужно нарезать мелкими кубиками, заправить маслом, горчицей и соком лайма. Сверху уложить нарезанное тонкими слайсами мясо и выложить листья салата.

Салат сверху нужно украсить свежими листьями

Вместо страуса — конина

Гнаться за дорогостоящими ингредиентами Рамиль Фархуллин не советует. Если что-то из списка хозяйке не по карману, продукт можно заменить на похожий.

— Вкус от этого немного изменится, но не значит, что станет хуже. Например, экзотическое мясо страуса можно заменить на вяленую конину, от фенхеля и черри просто отказаться. Вместо лайма использовать лимон, а оливковое масло заменить на рафинированное растительное, — подсказывает Рамиль.

Яблоко для салата лучше подойдет зеленое и твердое, оно придаст блюду небольшую кислинку. С лаймом желательно не переборщить. Достаточно всего несколько капель, чтобы салат обрел аромат экзотического фрукта и его свежесть.

Оливковое масло можно заменить на рафинированное растительное

Секреты кулинаров

Чтобы фирменный салат, да и другие блюда, стали еще вкуснее, нужно знать несколько приемов. Например, редис и сельдерей перед готовкой следует замочить в ледяной воде. После этого овощи утратят горчинку, будут твердыми, сочными и податливыми для ножа. То же касается пекинской или обычной капусты

— Фенхель можно отварить в воде с добавлением апельсинового сока. Вкус у овоща будет необыкновенный! — говорит Рамиль.

Не стоит забывать о красивой подаче блюда

Шеф-повар советует не пренебрегать и декором. По словам специалиста, грамотно украшенное блюдо и есть вкуснее.

— Сверху можно выложить нарезанные тонкими слайсами яблоки. Форму для салата можно использовать хоть картонную. Или убрать дно у консервной банки и с помощью нее придать салату округлую форму, — заключает Рамиль.

Перемешивать ингредиенты стоит непосредственно перед подачей. А чтобы салат не потерял своей свежести и аромата, его лучше не хранить, а сразу съесть.

Рамиль Фархуллин поделился рецептом фирменного блюда