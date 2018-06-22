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Фирменный рецепт шашлыка с кетчупом Махеевъ
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Фирменный рецепт шашлыка с кетчупом Махеевъ 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Рецептов приготовления шашлыка существует огромное количество. Каждый считает свой рецепт самым лучшим, а многие секреты его приготовления держат в секрете. Я хочу рассказать, как готовится шашлык в нашей семье (готовят только мужчины, женщинам можно только смотреть).
Шашлык
Ингредиенты: мясо (желательно свинина, с небольшими прослойками жира) — 2 кг;лук репчатый — 1-2 головки (зависит от размера луковицы);лимон (лайм) — 1-2 шт. (зависит от размера цитруса);специи для мяса (любые, какие есть в наличии);укроп (желательно соцветия);кетчуп (желательно Махеевъ);холодная вода — 1 стакан;соль по вкусу.
Приготовление:Мясо нарезать достаточно крупными кусками и перемешать с репчатым луком.
Пластиковую посуду не использоватьПластиковую посуду не использовать!
Добавить лайм (лимон), порезанный крупными долькамиДобавить лайм (лимон), порезанный крупными дольками вместе с цедрой.
Добавить соль, специи, немного кетчупаДобавить соль, специи, немного кетчупа
Крупно порезать укропКрупно порезать укроп.
Тщательно перемешать руками, добавить стакан воды и оставить на 2-3 часа мариноватьсяТщательно перемешать руками, добавить стакан воды и оставить на 2-3 часа мариноваться.
Через 2-3 часа разогреть угли.
Угли готовы
Нанизать маринованное мясо на шампура
Время приготовления— 15-20 минут, постоянно переворачиваяВремя приготовления — 15-20 минут, постоянно переворачивая.
Пока мясо готовится, помыть зелень, свежие овощиПока мясо готовится, помыть зелень, свежие овощи.
Приятного всем аппетита. Очень вкусноПриятного всем аппетита. Очень вкусно.
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