Рецепты здоровья: мята перечная от простуды и кашля 

Целебные свойства мяты перечной широко применяются в народной медицине, в том числе — для лечения простудных заболеваний. Траву мяты включают в состав разнообразных лекарственных сборов, облегчающих состояние при простуде и помогающих предотвратить ее. Сейчас самое время запасаться ингредиентами для этих растительных препаратов.
Мята входит в состав многочисленных травяных сборов от простуды
Настойка с мятой от простуды
Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное сырье:
траву мяты перечной;
плоды аниса обыкновенного;
цедру мандарина.
Наполнить бутылку на 1/4 полученной смесью, залить качественной водкой до верха, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10-12 дней, процедить. Принимать при простуде 1-2 раза в день по 50 мл. Также это средство эффективно для профилактики простуды после сильного переохлаждения. Настойка противопоказана при беременности и кормлении грудью; с осторожностью следует использовать ее тем, кто страдает варикозным расширением вен.
Масло из мяты перечной при простуде
0,5 стакана сушеной измельченной травы мяты перечной залить 0,5 л рафинированного растительного масла (подсолнечного или оливкового), настаивать на солнце в течение 3 недель, ежедневно взбалтывая, процедить. При простудных заболеваниях делать ингаляции, добавляя в кипяток 2-3 капли масла; при ангине полоскать горло теплой водой с добавлением масла (2-3 капли на стакан); при сильном насморке смешать 1 ч.ложку подсолнечного масла с 2-3 каплями масла из мяты и смазывать этой смесью носовую перегородку несколько раз в течение дня.
Травяной сбор с мятой от простуды
Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье (в равных долях):
траву мяты перечной;
цветки ромашки аптечной;
корень валерианы лекарственной;
семена фенхеля обыкновенного.
1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана.
Травяной чай с мятой при простуде
Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное сырье:
траву мяты перечной;
цветки липы сердцелистной;
цветки бузины черной;
цветки ромашки аптечной.
1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Пить как чай 3 раза в день по 1 стакану с добавлением меда.
Травяной сбор с мятой для ингаляций
Смешать взятое поровну сушеное измельченное сырье:
траву мяты перечной;
траву лаванды узколистной;
траву полыни горькой;
хвою сосны (можно заменить можжевельником);
листья эвкалипта;
листья дуба обыкновенного;
листья березы повислой;
цветки ромашки аптечной;
цветки липы сердцелистной.
1 ст.ложку сбора залить 0,5 л крутого кипятка. Делать ингаляции в течение 5 дней, 2-3 раза в день по 15 минут.
Травяной чай с мятой для профилактики простудных заболеваний
250 г черного листового чая смешать с сушеным измельченным растительным сырьем:
2 ст.ложки травы мяты перечной;
2 ст.ложки зверобоя продырявленного;
1 ст.ложка травы чабреца;
1 ст.ложка корня валерианы лекарственной.
В сезон простудных заболеваний и эпидемий гриппа заваривать на ночь как чай (1 ч.ложка сбора на 1 стакан кипятка); пить горячим, можно добавить мед по вкусу. Сбор хранить в плотно закрывающейся емкости. Вас также могут заинтересовать публикации:
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