Рецепты здоровья: мята перечная от простуды и кашля

Целебные свойства мяты перечной широко применяются в народной медицине, в том числе — для лечения простудных заболеваний. Траву мяты включают в состав разнообразных лекарственных сборов, облегчающих состояние при простуде и помогающих предотвратить ее. Сейчас самое время запасаться ингредиентами для этих растительных препаратов.

Мята входит в состав многочисленных травяных сборов от простуды

Настойка с мятой от простуды

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное сырье:

траву мяты перечной;

плоды аниса обыкновенного;

цедру мандарина.

Наполнить бутылку на 1/4 полученной смесью, залить качественной водкой до верха, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10-12 дней, процедить. Принимать при простуде 1-2 раза в день по 50 мл. Также это средство эффективно для профилактики простуды после сильного переохлаждения. Настойка противопоказана при беременности и кормлении грудью; с осторожностью следует использовать ее тем, кто страдает варикозным расширением вен.

Масло из мяты перечной при простуде

0,5 стакана сушеной измельченной травы мяты перечной залить 0,5 л рафинированного растительного масла (подсолнечного или оливкового), настаивать на солнце в течение 3 недель, ежедневно взбалтывая, процедить. При простудных заболеваниях делать ингаляции, добавляя в кипяток 2-3 капли масла; при ангине полоскать горло теплой водой с добавлением масла (2-3 капли на стакан); при сильном насморке смешать 1 ч.ложку подсолнечного масла с 2-3 каплями масла из мяты и смазывать этой смесью носовую перегородку несколько раз в течение дня.

Травяной сбор с мятой от простуды

Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье (в равных долях):

траву мяты перечной;

цветки ромашки аптечной;

корень валерианы лекарственной;

семена фенхеля обыкновенного.

1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана.

Травяной чай с мятой при простуде

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное сырье:

траву мяты перечной;

цветки липы сердцелистной;

цветки бузины черной;

цветки ромашки аптечной.

1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Пить как чай 3 раза в день по 1 стакану с добавлением меда.

Травяной сбор с мятой для ингаляций

Смешать взятое поровну сушеное измельченное сырье:

траву мяты перечной;

траву лаванды узколистной;

траву полыни горькой;

хвою сосны (можно заменить можжевельником);

листья эвкалипта;

листья дуба обыкновенного;

листья березы повислой;

цветки ромашки аптечной;

цветки липы сердцелистной.

1 ст.ложку сбора залить 0,5 л крутого кипятка. Делать ингаляции в течение 5 дней, 2-3 раза в день по 15 минут.

Травяной чай с мятой для профилактики простудных заболеваний

250 г черного листового чая смешать с сушеным измельченным растительным сырьем:

2 ст.ложки травы мяты перечной;

2 ст.ложки зверобоя продырявленного;

1 ст.ложка травы чабреца;

1 ст.ложка корня валерианы лекарственной.

В сезон простудных заболеваний и эпидемий гриппа заваривать на ночь как чай (1 ч.ложка сбора на 1 стакан кипятка); пить горячим, можно добавить мед по вкусу. Сбор хранить в плотно закрывающейся емкости. Вас также могут заинтересовать публикации:

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