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Названы самые лучшие способы защиты от мух
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Названы самые лучшие способы защиты от мух 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Большинство дачников в летнее время сталкивается с целым нашествием мух. Эксперты рассказали о нескольких эффективных способах борьбы с этими назойливыми насекомыми. В первую очередь, хорошенько промывайте фрукты и овощи, купленные в магазине. Это позволит не только удалить вредные пестициды с поверхности, но и избавить продукты от личинок мух, которые могут скрываться в плоти. После мытья не помещайте фрукты и овощи обратно в тот же самый пакет, в котором они находились. В противном случае, риск повторного развития личинок очень высок. Многое зависит от того, в каком состоянии находится ваша кухня. Особенно привлекают мух ферментированные продукты и влажная органика, поэтому лучше не помещать их на кухню в открытом доступе, чтобы не приманивать насекомых. Не надо оставлять грязную посуду, влажные полотенца и остатки пищи. Тщательно протирайте все поверхности, и вы сделаете вашу кухню малоинтересной для насекомых. То же самое касается и ваз для фруктов. Конечно, наполненные свежими яблоками или черешней вазы выглядят очень аппетитно и приятно, но они сильно привлекают мух. Лучше накрывать подобные вазы специальными пластиковыми крышками или держать их в закрытых пространствах. Большое значение имеет также уход за домашними растениями. Многие люди в летние месяцы льют слишком много воды в горшки с цветками, из-за чего почва в них всё время бывает влажной. А это прекрасная питательная среда для мух. Убедитесь в том, чтобы после полива земля быстро высыхала, и позаботьтесь, чтобы там не оставалось каких-то лужиц. Для мух подойдут ловушки на основе яблочного уксуса, который следует наливать в длинную узкую банку. Насекомые также боятся лаванды, гвоздики и спрея на основе лимонного сорго. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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