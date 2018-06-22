Как приготовить идеальные колбаски на гриле

Прежде чем перейти к идеальному приготовлению колбасок гриль расскажем об основных ошибках, которые совершают многие любители мяса.

1. Сожженные колбаски с разорванной оболочкой

Что имеем: сожженный продукт, аромат подгорелого мяса, нарушенная оболочка и мясные соки, капающие на угли

Причина: колбаски стали готовить при максимально высокой температуре разогрева углей. Как и другие виды мяса, колбасы сжимаются, когда их готовят. И сжатие это происходит пропорционально тому, насколько высока температура источника огня. Изменения, которые будут происходить с колбаской под воздействием температуры похожи на превращение Халка. Только ваш «Халк» будет расти, а его одежда будет стремительно уменьшаться. Приготовьте колбасу при высокой температуре, моментально «фарш» и оболочка нагреются, в результате мясо в центре «фарша» останется сырым, оболочка лопнет, а жир и соки польются на угли. А горелый запах… Вот такая катастрофа!

2. Полусырые колбаски в морщинистой оболочке

Что имеем: сдувшуюся колбаску с морщинистой и сухой оболочкой

Причина: противоположность предыдущему конфузу. Колбаска приготовлена при достаточно низкой температуре гриля. Вы получаете колбаску бледно-коричневого цвета, без разрыва оболочки. Когда снимаете её с огня, колбаска выглядит пухлой и сочной, но недолго! Через мгновение она сдувается, как печальный воздушный шарик.

Колбаска не жарится, а словно наполняется паром. Именно он придает колбаске объём, пока она ещё горячая, но как только продукт снимается с гриля и немного охлаждается, он уменьшается.

Что такое идеальная колбаска для приготовления на гриле

Правильно приготовленная колбаска представляет собой особую «структуру» взаимосвязанных мясных белков, которая дополняется жиром, мясным соком и натуральными ароматизаторами. Жир и соль дают колбасам преимущество перед целыми кусками мяса, когда речь идет о сохранении влаги и вкуса во время приготовления.

Жир — основной компонент, который дает нам ощущение «сочности». Когда вы кусаете стейк, он будет назван «сочным» благодаря в основном внутримышечному жиру, а не мясным сокам, которые, как не крути. почти вода. Как раз чередование жира и мяса делают мясо мраморным, а значит наилучшим. Колбасы немного похожи на стейки из мраморного мяса.

Правильно изготовленная колбаса должна иметь отдельные кусочки жира, смешанного с мясом. При этом жира должно быть 20-40% (или даже больше). Большинство людей довольны и счастливы, заполучив продукт с содержанием жира 30%. Такую колбаску — сочную при правильном приготовлении, ароматную и с богатым вкусом — можно приравнять к стейкам, который вы найдете за пределами Японии.

Соль также отвечает за хорошую текстуру колбасы. Помимо своей прямой — соленой — обязанности, она растворяет белок миозин, один из основных компонентов мышечных волокон. Растворяя его, соль позволяет мясу удерживать больше влаги, а также изменять размеры продукта во время приготовления. Это означает, что идеально приготовленная колбаска будет удерживать больше влаги, чем свиная отбивная или стейк, приготовленные при этой же температуре.

Сырые домашние колбаски для приготовления на гриле

Три способа приготовления идеальных колбасок гриль

Продолжая тему сходства колбасок и стейков, применим правила приготовления мяса и к колбасам. Вот что происходит при определённой температуре внутри колбаски, когда она готовится на гриле:

До 49-50 °C мясо можно считать сырым. Если съедите колбаску сейчас, она будет влажно-мягкой и вы можете заболеть от таких угощений.

После 50 °С оболочка начинается сжиматься, соки выделяться.

При 60 °C колбаска начинает немного уменьшаться в размере и менять свою консистенцию. Она будет становиться более плотной.

Выше 68 °C белки продолжают сокращаться. Жир и мясной сок активно собираются в непосредственной близость к оболочке. У вас суховатая мясная начинка, находящаяся в жировом окружении внутри оболочки. Не совсем то, чего хочется. А это значит, что нам есть куда стремиться!

Способ 1 — двухзонный

Хорошее решение — приготовление колбасы на «двухзонных» углях, когда они распределяются внутри гриля не ровным слоем. Есть «толстая» часть горячих углей и тонкая — с более низкой температурой жара. Перемещая колбаски из прохладной зоны в горячую, тщательно контролируя их внутреннюю температуру с помощью термометра (она должна не превышать 66 °С), достигаем хрустящей темно-коричневой (но не горелой!) оболочки и внутреннего сочного и при этом прожаренного содержимого. Этот способ работает, но требует проверки на практике, поскольку невозможно составить единственную инструкцию приготовления. Время, количество перемещений и температура для каждого наименования колбасок своя.

Способ 2 — варка и жарка

Второе решение гораздо более безупречно и рекомендовано специалистами по грилю. Положите колбаски в кастрюлю, залейте холодной водой и прогревайте на слабом огне до 66 °С (температура воды). Обсушите бумажными полотенцами и молниеносно обжарьте на гриле. Большой плюс этого варианта в почти полном отсутствии дыма. Но насколько вам удобно сначала варить, а потом жарить колбаски?!

Способ 3 — в поддоне

Поэтому представляем третий способ приготовления колбасок. Берете одноразовые поддоны из фольги, которые продаются во всех супермаркетах, и заполняете их (примерно на 1/3) ароматными и «влажными» ингредиентами, например, квашенной капустой с луком, сладким перцем, каперсами и маслинами, томатным соусом, горчицей или даже пивом. Приправляете солью, крупно молотым черным перцем, сахаром и/или уксусом. Выкладываете колбаски и готовите над классическим грилем при сильно разогретых углях. Для этого сгребаете угли в одну сторону гриля, ставите над ними решетку и на неё — поддон. Готовите, пока сок внутри колбаски не начнёт кипеть. Передвигаете поддон на более холодную сторону, накрываете поддон крышкой/колпаком и доводите до полной готовности. Опять же температура внутри колбаски должна быть примерно 66-67 °С.

После этого возвращаете поддон на горячие угли (которые к этому времени уже чуть остыли) и наводите марафет, то есть придаёте продукту желаемый коричневый цвет. В этот момент оболочка может и лопнуть, но таких разрывов будет минимально и через них сок не будет течь, поскольку колбаска уже готова. Все жиры и соки равномерно распределились внутри продукта.

Есть и другие преимущества этого метода. Как только колбаски достигнут нужной температуры, переставьте их на край гриля. Они останутся горячими, но не будут продолжать готовиться. А это значит, ваши колбаски можно подавать, когда вам это будет нужно.

Колбаски на гриле уже готовы и ждут едоков

ВАЖНО: плохо приготовленная колбаска теряет в весе до 37% за счет капания жира и выпаривания соков. Приготовление идеальной колбаски на гриле при температуре до 68 °С с использованием двухзонного способа даёт лучшие результаты — продукт теряет в весе только 21% своего веса. Но чемпион по сохранности первоначального веса — варка и последующий гриль. Колбаски теряют только 19% своего веса.