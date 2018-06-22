Секреты идеальной фигуры от Натальи Давыдовой (aka @tetyamotya)

Наталья Давыдова , известная в Сети под ником тетя Мотя (на ее Instagram, кстати, подписано более 640 тысяч фолловеров), прославилась, когда пару лет назад всерьез взялась за себя и буквально выточила свое тело (к слову, у нее трое детей). На личных победах Давыдова не остановилась — решила делиться опытом с другими и запустила марафон #прессуйтело. Питалась она, между прочим, по системе диетолога Дэвида Перлмуттера, согласно которой важно отказаться от глютена, фруктозы и глюкозы и перейти на «хорошие жиры». Теперь о Наталье говорят все, ее часто приглашают для съемок в глянце и просят поделится секретами успеха. 26 июня Давыдова вместе с Дэвидом представит книгу «Еда и мозг» (кроме презентации книги всех гостей ждет лекция Перлмуттера), в которой расскажет, как получить тело мечты и здоровый организм. Накануне выхода потенциального бестселлера Наталья поделилась с нами своими стройными лайфхаками!

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Что важно есть, чтобы не чувствовать себя голодной и при этом не толстеть

Мясо, рыбу, некрахмалистые овощи, съедобные части растений, семена, орехи, здоровые масла — согласись, с таким набором нельзя чувствовать себя голодным и нельзя растолстеть. Толстеем мы в основном от сладкого и мучного. К сожалению, нас непреодолимо тянет к печенькам, круассанам, мороженому. Но именно эта «шлаковая» еда уродует очертания нашего тела и «гробит» наше здоровье. Но это происходит не потому, что мы не умеем управлять собой и контролировать наши желания. Так устроена наша физиология, наши инстинкты выживания: организм страстно желает этих быстрых калорий.

Сахар — это настоящий наркотик! Он действует на дофаминовый центр удовольствия, тот самый, на который подобным способом влияют наркотические вещества, в том числе кокаин. Поэтому-то от сахара так сложно отказаться. Однако если ты все-таки откажешься от сахара и всех изделий, его содержащих, а также ряда других откровенно неполезных продуктов, вроде колбасных изделий и соусов промышленного производства, то уже в первые дни почувствуешь изменения в самочувствии.

График питания и тренировок, чтобы быстро привести фигуру в форму

Быстро прийти в форму поможет здоровое питание — три основных приема пищи и один перекус, и тренировки — пять раз в неделю. И учти, что есть нужно за час до тренировки.

А еще можно за четыре дня скинуть 3 кг. Весной я готовилась к важной спортивной съемке и в своем блоге поделилась рецептиком экспресс-похудения. Конечно, я против экстренных мер, но как женщина понимаю, что иногда это просто нужно (хотя бы для того, чтобы влезть в любимое платье).

Итак, меню первого дня: вода или настой шиповника, 1,5–2 литра в зависимости от массы тела. Такой разгрузочный день очень полезен для очищения организма от межклеточного мусора, которое называется аутофагия. Я иногда практикую, но в свободный от физических активностей день.

Дни второй и третий:

завтрак — скрэмбл или два вареных яйца + 1 средний огурец;

обед — филе рыбы или птицы (250 г) + 1 средний огурец;

ужин — филе рыбы или птицы (150 г) + 1 средний огурец. И конечно, 1 литр чистой воды. Каждый день нужно еще делать 40–60 минут кардио при частоте пульса 125–135 ударов в минуту.

Как похудеть, если нет силы воли

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Избегай мест соблазнов. Даже самому стойкому человеку тяжело себя контролировать, когда на прилавках в кафе нас так и манят вкусные булочки! Дома держи только разрешенные продукты, чаще смотри на красивых, подтянутых и спортивных людей, найди группу поддержки (сейчас их очень много в социальных сетях).

Многие из вас уже оценили преимущества регулярных тренировок и начали получать заряд подрости и хорошего настроения! Вам уже знакомо то чувство, когда ждешь свою порцию работы над собой? Тогда лови тренировку на завтра от @rkiselkov Тренировка — 1 (нед.1)#прессуйтело 1.) Приседания статодинамические — 3 подхода по 1 минуте, отдых 1 минута. 2.) Отшагивания с резинкой — 3 подхода по 1 минуте, отдых 1 минута. 3.) Жим пяткой с резинкой — 30, 20, 10 раз каждой ногой попеременно, отдых — смена ног. Упражнения 1-3 выполнить 2 круга. Отдых между упражнениями — 2 минута, между кругами — 4 минуты. 4.) Складка ноги на весу + «велосипед» — 40/40, 30/30, 20/20 раз. Отдых 30 секунд.

Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya)

17 Май 2018 в 12:58 PDT Помни, что спорт — хороший антидепрессант, доктор и косметолог! Наше тело — это один из инструментов для гармоничной жизни. Когда твое тело начнет тебя слушаться — ты точно захочешь пойти дальше и открыть новые горизонты.

Как худеть в ресторане

В ресторанах надо заказывать то же самое, что ешь дома: мясо, рыбу, овощи. Избегай китайской кухни — в ней слишком много сахара и глютена (особенно в соусах).

Самый эффективный вид спорта для похудения

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Это, конечно, кардио! Кстати, кардиотренировкой можно назвать любую активность: ходьба, бег, езда на велосипеде, футбол, плавание, теннис. Основная цель — повышение выносливости организма, а также сжигание жира и похудение, повышение иммунитета, устойчивости к стрессам.

Среда — 23.05.2018 #прессуйтело (неделя 12) 1.) Разминка: -разогреть суставы — 5 минут -«стульчик» у стены — 2 подхода по 1 минуте 30 секунд, отдых 1 минута -приседания — 50 раз Основная работа: 1.) Приседания «реверанс», нагружаемая нога находится на возвышении — 4 подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых до 2 минут. 2.) Суперсет с резинкой — 4 серии: отведение согнутой в коленном суставе ноги вверх в положении лёжа на боку 25 раз + жим пяткой 25 раз. Отдых между сериями до 2 минут. В серии сначала выполнить оба упражнения на одну ногу, затем на вторую. 3.) Пресс: скручивания — 50 раз + боковая планка в динамике с опорой предплечьем на возвышение 50 раз (по 25 на каждую сторону) — 2 серии. Отдых между сериями 1 минута.

Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya)

22 Май 2018 в 7:10 PDT При правильном подходе аэробные упражнения — самый продуктивный способ сжигания подкожного жира. Во время интенсивного тренинга липиды активно окисляются и превращаются в энергию, благодаря чему ты можешь дольше и активнее заниматься спортом!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sekrety-idealnoj-figury-ot-natali-davydovoj-aka-tetyamotya/