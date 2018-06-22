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Салат из брюссельской капусты
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Салат из брюссельской капусты 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат из брюссельской капусты с сельдереем, авокадо и цитрусовой заправкой.
Ингредиенты
Брюссельская капуста 20 шт  сельдерей 2 стебля
красный лук (маленький) 1 шт  сушеная клюква 2 ст. л.
авокадо 1 шт  тертый пармезан 1 ст. л.
кедровые орешки (жареные) 1 ст. л.
апельсин (сок) 1 шт  лимон (сок и цедра) 0,5 шт  горчица 0,5 ч. л.
лук-шалот 1 шт  оливковое масло 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Нарежьте кочанчики брюссельской капусты как можно тоньше. Лук и сельдерей тонко нарежьте. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками мякоть.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске смешайте капусту, сельдерей, лук, клюкву, авокадо, пармезан и орехи. Аккуратно перемешайте.
Смешайте сок лимона и апельсина, лимонную цедру, горчицу, оливковое масло и измельченный шалот. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Полейте этой заправкой салат, аккуратно перемешайте. Оставьте на 10 минут, затем подавайте.
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