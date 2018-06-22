Салат из брюссельской капусты

Легкий салат из брюссельской капусты с сельдереем, авокадо и цитрусовой заправкой.

Ингредиенты

Брюссельская капуста 20 шт сельдерей 2 стебля

красный лук (маленький) 1 шт сушеная клюква 2 ст. л.

авокадо 1 шт тертый пармезан 1 ст. л.

кедровые орешки (жареные) 1 ст. л.

апельсин (сок) 1 шт лимон (сок и цедра) 0,5 шт горчица 0,5 ч. л.

лук-шалот 1 шт оливковое масло 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте кочанчики брюссельской капусты как можно тоньше. Лук и сельдерей тонко нарежьте. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками мякоть.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске смешайте капусту, сельдерей, лук, клюкву, авокадо, пармезан и орехи. Аккуратно перемешайте.

Смешайте сок лимона и апельсина, лимонную цедру, горчицу, оливковое масло и измельченный шалот. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Полейте этой заправкой салат, аккуратно перемешайте. Оставьте на 10 минут, затем подавайте.