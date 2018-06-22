Мороженица BORK

История мороженого насчитывает не одно тысячелетие: китайцы замораживали рис с молоком в снегу, европейцы экспериментировали с водой, сливками и вкусными добавками, а американцы изобрели молочные шейки. Сегодня известны десятки вкусных рецептов и сочетаний топпингов.

Сорбет, приготовленный на основе пюре из ягод или фруктов, натуральный сливочный пломбир, джелато с орехами, ягодами и другими начинками или низкокалорийный замороженный йогурт. Любой из этих летних десертов приготовит она — мороженица от BORK.

Мороженица E801 сама смешивает ингредиенты, постепенно охлаждая их. Собственная холодильная система E801 почти не отличается от машин производственного уровня: благодаря работающему на хладагенте компрессору она замораживает равномерно, а значит, десерт сохранит нежную однородную текстуру. Во время приготовления можно добавлять любимые топпинги — фрукты, орехи шоколад — через удобный диспенсер.

Приготовить десерт за час поможет функция PRE-COOL — мороженица охладится до -30˚С. А функция KEEP COOL поможет сохранить мороженое или йогурт охлажденными до 3 часов.