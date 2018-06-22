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Французские тосты с бананом
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Французские тосты с бананом 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Хрустящие французские тосты с соусом из бананов и орехов — отличный выбор для завтрака.
Ингредиенты
Молоко 5 ст. л.
мука 1 ст. л.
сливочный сыр 60 г  ваниль 1 ч. л.
корица 1 щепотка
соль 1 щепотка
сливочное масло 2 ст. л.
коричневый сахар 4 ст. л.
ром 1 ст. л.
банан 1 шт  орехи пекан 40 г  жирные сливки 1 ст. л.
сладкий хлеб или булки 6 ломтиков
сахарная пудра по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
В маленькой миске взбейте венчиком молоко, муку, сливочный сыр, ¼ ч. л. ванили щепотку соли и щепотку корицы. Полученной смесью смажьте ломтики хлеба с двух сторон.
Растопите масло в сковороде на среднем огне. Когда оно начнет пузыриться, добавьте сахар, щепотку соли, щепотку корицы и ром. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Добавьте нарезанный банан и измельченные орехи. Готовьте на медленном огне, пока бананы не размягчатся. Снимите с огня, добавьте ¼ ч. л. ванили и сливки. Переложите на тарелку и сохраняйте теплым.
Тем временем в другой сковороде разогрейте немного масла на среднем огне. Обжарьте ломтики хлеба по 4-6 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите тосты на тарелки, сверху выложите банановый соус, посыпьте сахарной пудрой и сразу подавайте.
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