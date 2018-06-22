Эликсир бодрости: чем полезен зеленый смузи

Какое самое лучшее утро? Бодрое, полное энергии и заряда на весь день. Так что же нужно сделать для этого? Во-первых, приготовить вкусный и полезный завтрак. Многие не едят по утрам или на бегу перехватывают бутерброд с кофе… Про последствия, конечно, не думают. Найдите всего десять минут для приготовления смузи!

Зеленый смузи — это идеальный напиток для детокса организма. Он способствует лучшему пищеварению, снабдит ваш организм всеми питательными веществами, поможет сбросить пару лишних килограммов, уменьшится ваша тяга к сладкому и печеному. Лично я заметила первые результаты уже через несколько дней. Вы не представляете, насколько лучше будете себя чувствовать, сколько энергии и сил у вас появится!

Основа такого напитка — это кокосовая вода или обычная. Никакого молока и йогурта! А то из пользы получится несовместимая смесь для желудка. Банан — для более нежной консистенции, также можно добавить авокадо или киви. И самое главное — это зелень (петрушка, укроп, кале, шпинат, руккола, сельдерей, мята…) Горсть свежей травы даст вам щедрую дозу клетчатки и минеральных веществ. Льняные семечки, семена чиа, кунжут снабдят жирными кислотами и омега-3, 6, 9. Плюс ягоды — природный антиоксидант для красоты вашей кожи: черника, голубика, малина.

Главное правило: пить смузи только в первой половине дня! Да, и любые фрукты или все, что с ними связано, лучше употреблять только до обеда, например, как второй завтрак. Цель смузи с добавлением фруктов — зарядить энергией, ускорить метаболизм, повысить настроение. Помните, что витамины разрушаются на свету и при контакте с кислородом, не тяните с дегустацией фреша ни секунды.

Скажу вам на собственном опыте, смузи — это идеальная подзарядка до и после тренировки, когда нужно быстро восстановить силы. Можно добавить туда ложку протеина риса или миндаля. При желании добавьте протеин для веганов для наращивания мышечной массы. Это будет прекрасный коктейль без всякой химии для пополнения белком и витаминами ваших мышц. Смузи — отличный напиток для вашей красоты и здоровья! Еще один бонус: на его приготовление тратится всего десять минут, зелень можно заготовить заранее (промыть и просушить, завернуть в бумажную салфетку и положить в лоток в холодильнике).

Здоровья вам и красоты! Да, кстати, у вас наверняка вызовет вопросы: почему фрукты можно есть только в первой половине дня? Но об этом я расскажу уже в следующей статье.

Ягодный смузи

— 100 г микса из замороженных ягод; — 10 г меда; — 10 г свежего имбиря;

— 200 мл воды.

Замороженные ягоды положить в блендер, добавить толченый имбирь, мед, воду и тщательно взбить все ингридиенты до однородной массы.

Банановый смузи

— 150 г бананов (2 штуки); — 100 г ананаса (можно заменить консервированным); — 250 мл кокосовой воды.

Предварительно замороженные бананы положить в блендер, добавить три кружка ананаса и 250 мл кокосовой воды, тщательно взбить до однородной массы.

Смузи из киви

— 3 киви; — зелень (горсть шпината, кале); — 1 финик; — вода — 150 мл.

Очистить и нарезать киви на мелкие дольки, добавить мелко нарубленную зелень, финик, размешать вместе с водой и взбить блендером все ингредиенты.