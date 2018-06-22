Не колой единой. Три блюда кубанской кухни, которые восхитят иностранцев

Чем угостить гостей, чтобы порадовать? Об этом «АиФ-Юг» расспросил лингвиста, кулинарного блогера Иветту Давыдову. Опыт личного общения и впечатления от поездок за границу пригодятся и жителям Кубани и нашим гостям, приехавшим на ЧМ по футболу.

Как им угодить

«По работе я общаюсь со многими экспатами из разных стран, — говорит Иветта Давыдова. — У каждого народа, в каждой стране своя культура еды и кулинарные традиции. Как-то в моей семье гостил американец Томас, приехавший учить русский язык. В 22 года большую часть продуктов, включая парное мясо с рынка, он видел впервые в жизни! Даже попросил потыкать пальцем в мясо, которое я купила как раз для борща. Они дома практически не готовят. Они разогревают. Без чего американцы не могут обойтись — так это без гамбургеров, кока-колы, кетчупа. Еда из Макдональдса — самая популярная и для них привычная. Наши кафе и рестораны быстрого питания могут предложить им всё то же самое, что и в США. Из блюд популярных на Кубани и приближенных к подобным вкусовым пристрастиям, можно назвать пельмени (как вариант — вареники) и блины. Пожалуй, ещё чебуреки. Блины — самый беспроигрышный вариант. Англичанин Билл, встретивший в Краснодаре свою будущую жену, впервые попробовал их именно на Кубани, и полюбил навсегда».

Чем угодить итальянцам? Как ни странно, пиццей, приготовленной нашими рестораторами. Да, это блюдо не наше, не аутентичное. Но в Италии готовят пиццу совсем не такую, к какой привыкли мы, живя на Кубани. Сравнение, по мнению Иветты, в нашу пользу. «Путешествуя по Италии, я побывала в десятке городов. Удивлена была неприятно. Волан теста, а вся начинка — несколько помидорок, оливок, сыра и зелени — в серединке. Наша пицца сытная и красивая: тесто тонкое, начинка равномерно распределена и ее много». То же — со многими традиционными блюдами других стран. «В Чехии культ рульки — но в нашем общепите готовят её ничуть не хуже».

Что касается напитков, в дополнение к интернациональной кока-коле всем без исключения иностранцам эксперт советует попробовать наше крафтовое пиво. «На Кубани много пивоварен, пиво варят вкуснейшее, с фруктовыми нотками, мятными, какими угодно».

С чем не следует экспериментировать — так это с солёностями и маринадами. По наблюдениям, наша турша, в основе которой маринованная стручковая фасоль, у иностранцев «не идёт» — «кисло, много уксуса и вообще не понятно». Вообще, солёности — это зимняя закуска под водку, для лета напитка не подходящего. Но как вариант, можно использовать маринованые или малосольные огурчики для приготовления свежего сезонного салата. Огурчики оттеняют привычный вкус, добавляют изысканности.

А что мы можем предложить эксклюзивного? Прежде всего — знаменитый кубанский борщ (не путать с украинским). Иностранцы, даже те из них, в пищевой культуре которых первые блюда практически отсутствуют, удивляются. И, конечно же, хороший вариант голубцы. Но важно приготовить правильно, а как? Иветта Давыдова делится с читателями «АиФ-Юг» рецептами.

Борщ кубанский

Незыблемое правило: для приготовления используется свёкла сорта «Кубанская борщевая-43» (светло-розовая, полосатая) — это фирменный знак. Цвет у настоящего Кубанского борща всегда золотисто-розовый.

Что нужно?

Утка — 2200 г; Вода — 3,5 — 4 л;Картофель — 400 г;Капуста белокочанная — 1300 г;Свёкла борщевая — 300 г;Морковь — 100 г;Пастернак — 50 г;Помидоры (желательно кислые) — 400 г;Перец сладкий — 1 шт;Перец горький — 1 шт;Сало (желательно старое) — 50 г:Чеснок — 3 зубка;Зелень свежая (укроп / петрушка) — 1 пучок;Масло растительное (рафинированное) — 200 г;Соль, чёрный перец

Как готовить?

Утку чистим, моем, режем на куски. Укладываем в кастрюлю, заливаем водой так, чтобы едва покрыть. Даем закипеть и, поварив минут 5-10 на большом огне, без жалости сливаем воду. В этом случае мы избавимся от специфического утиного запаха, но приобретём приятный утиный аромат в готовом блюде. Утку снова заливаем нужным количеством воды и ставим вариться. Приготовление борща — процесс, в принципе, трудоёмкий, а ещё и исключительно «ручная работа» — никаких тёрок! Только удобный острый нож. Пока варится утка, шинкуем соломкой свёклу, морковь, пастернак, лук, сладкий перец. На сковороде слегка обжариваем сперва лук, потом присоединяем остальные овощи. Вскоре добавляем кислые помидоры и тушим до характерной кондиции полуготовности. К почти готовому мясу утки отправляем нарезанный мелкими кубиками картофель. Варим до готовности (когда слегка разваривается). Присоединяем овощную зажарку. Даём закипеть. Выходим на финишную прямую!Добавляем в кастрюлю нашинкованную капусту. После закипания варим минут 8-10 (постарайтесь не переварить капусту). Минут за 5-7 до окончания варки (практически вслед за капустой) добавляем нашинкованный стручок горького перца, толчёное с чесноком сало (желательно старое — особый шик) и рубленную зелень. Солим. Выключаем газ. Накрываем кастрюлю крышкой. Даём немного отдохнуть себе и борщу перед самым интересным — трапезой.

Голубцы в капустных листьях

В большинстве европейских стран редко используют листья белокочанной капусты. У нас она намного популярнее.

Что нужно?

Капуста белокочанная — 1 кочан средних размеров;Мясо говядины — 700 — 800 г;Мясо свинины — 500 — 600 г;Рис — 2/3 стакана;Лук репчатый — 3 крупных головки;Помидоры — 3 — 4 крупные спелые;Томатная паста (по желанию) — 50 — 70 г;Чеснок — 5 зубков;Зелень свежая (петрушка, укроп) — 1 пучок;Растительное масло — ½ стакана;Лавровый лист — 2 — 3 шт. ;Соль, перец (чёрный / красный молотый).

Как приготовить?

Если капуста молодая, нежная, то просто разбираем её на отдельные листья. Если же кочан зимний, листья придётся слегка приварить в кипятке. Из мяса делаем фарш, добавив при перемолке 2 головки лука, промытый сырой рис, чеснок, зелень и специи. В каждый капустный лист заворачиваем фарш. Если останутся лишние листья, укладываем их на дно кастрюли. Затем сверху укладываем на них голубцы — горизонтально или вертикально. Поверх всех голубцов кладём плоскую широкую тарелку, чтобы голубцы не всплывали, когда мы зальём их водой. Воду следует наливать так, чтобы едва покрыть ими верхний слой голубцов. Накрываем крышкой. Ставим кастрюлю на большой огонь до закипания. Затем убавляем газ и варим до готовности риса. Тем временем, оставшуюся головку лука режем полукольцами, пассируем на растительном масле в сковороде, добавляем томатную пасту (по желанию), очищенные от шкурки и измельчённые помидоры. Выпариваем лишнюю влагу, солим, перчим и отправляем содержимое в кастрюлю с кипящими голубцами, распределяя зажарку равномерно по поверхности, слегка приподняв тарелку. Варим до полной готовности. Незадолго до окончания варки, по краям кастрюли можно воткнуть лавровые листки. Но это при условии, что вы любите лавровый лист в блюдах.

Салат из малосольных огурчиков, грецких орехов, чеснока и мацони

Мацони — это кисломолочный напиток. Широко распространён на Кавказе, в Адыгее и, соответственно, в Краснодарском крае — соседском регионе. Приготавливается из кипячённого молока коров, овец, коз. Блюда с мацони отличаются освежающим вкусом и легкой горчинкой. Для лета — самое то!

Что нужно?

Огурцы малосольные — 450 г;Орехи грецкие — 100 г;Чеснок — 2-3 зубчика;Мацони — 200 г;Масло оливковое — 40 г.

Как приготовить?

Сперва малосолим огурчики: у свежих огурчиков (1 кг) маленького размера удаляем хвостики. Добавляем мелко резаный укроп (несколько веточек), резаный чеснок (2-3 зубка), соль (1 ст. ложку) и сахар (1 ст. ложку). Всё помещаем в целлофановый пакет, хорошенько встряхиваем, и отправляем на сутки в холодильник. Малосольные огурчики режем достаточно мелко. Добавляем рубленный чеснок. Добавляем в салат крупнорубленые орехи. Поливаем оливковым маслом. Перемешиваем. Добавляем мацони. Ещё раз перемешиваем и отправляем в холодильник настояться. Перед подачей салат ещё немного поливаем сверху мацони.