Салат из тофу и пасты

Необычный салат из пасты с жареным сыром тофу, болгарским перцем и моцареллой.

Ингредиенты

Тофу 450 г кунжутное масло 1,5 ст. л.

макароны 250 г красный лук (маленький) 1 шт болгарский перец 1 шт чеснок 5 зубчиков

моцарелла 100 г красный винный уксус 2 ст. л.

оливковое масло 1 ст. л.

лимонный сок 1 ст. л.

лимонная цедра 0,5 ст. л.

соевый соус 1,5 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

орегано 1 ч. л.

Способ приготовления

Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду и отставьте.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

Тофу нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте половину кунжутного масла в сковороде и обжарьте тофу до золотистого цвета в течение 5-8 минут. Затем снимите с огня и сохраняйте теплым.

Тем временем в другой сковороде разогрейте оставшееся масло и потушите тонко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и тонко нарезанный перец. Обжарьте до мягкости. Снимите с огня.

В салатнике смешайте пасту с тофу и обжаренными овощами.

В отдельной емкости взбейте венчиком уксус, оливковое масло, лимонный сок, цедру, соевый соус, орегано, соль, перец и оставшийся измельченный чеснок. Полейте этой заправкой салат и подавайте.