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Салат из тофу и пасты
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Салат из тофу и пасты 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Необычный салат из пасты с жареным сыром тофу, болгарским перцем и моцареллой.
Ингредиенты
Тофу 450 г  кунжутное масло 1,5 ст. л.
макароны 250 г  красный лук (маленький) 1 шт  болгарский перец 1 шт  чеснок 5 зубчиков
моцарелла 100 г  красный винный уксус 2 ст. л.
оливковое масло 1 ст. л.
лимонный сок 1 ст. л.
лимонная цедра 0,5 ст. л.
соевый соус 1,5 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
орегано 1 ч. л.
Способ приготовления
Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду и отставьте.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
Тофу нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте половину кунжутного масла в сковороде и обжарьте тофу до золотистого цвета в течение 5-8 минут. Затем снимите с огня и сохраняйте теплым.
Тем временем в другой сковороде разогрейте оставшееся масло и потушите тонко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и тонко нарезанный перец. Обжарьте до мягкости. Снимите с огня.
В салатнике смешайте пасту с тофу и обжаренными овощами.
В отдельной емкости взбейте венчиком уксус, оливковое масло, лимонный сок, цедру, соевый соус, орегано, соль, перец и оставшийся измельченный чеснок. Полейте этой заправкой салат и подавайте.
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