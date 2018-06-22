Пасхальные булочки

Мягкие и нежные пасхальные булочки с изюмом и курагой.

Ингредиенты

Мука 1с/в. с. 320 г дрожжи 11 г соль 3,5 г сахар 23 г вода 155 г яйца 35 г маргарин 35 г Способ приготовления

Готовим опару

Время готовки4 ч Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

В ёмкость влить воду 40 С 2/3 от общего количества, добавить дрожжи 1/3 от общего количества и просеянную муку 1/3 от общего количества. Перемешать до однородной массы. Накрыть полотенцем и оставить на 3 часа.

Готовим тесто:

В подошедшую опару добавить остальные продукты. Замесить тесто средней мягкости.

Перед окончательным замесом добавляем мягкий или растопленный маргарин. Месить 10 минут. Оставить на подход на 2,5 часа.

Для булочек с изюмом

Заранее помыть и обсушить изюм. Пересыпать его мукой, для равномерного распределения в тесте. Добавить изюм в тесто, аккуратно перемешать, разделить на одинаковые кусочки, скатать в шарики и оставить на расстойку на 30 минут.

Для булочек с начинкой из кураги

Помыть и обсушить курагу. Измельчить в комбайне, добавить немного сахара, перемешать.

Из подошедшего теста сделать шарики, каждый шарик раскатать и придать форму квадрата или прямоугольника. На одну сторону выложить начинку, на другой сделать поперечные разрезы острым ножом.

Соединить края, защипать. Оставить на расстойку на 30 минут. Перед выпечкой смазать взбитым яйцом. Выпекать в заранее разогретой духовке при 200С на минут 20-25.

Расстойка — выдерживание заготовки из дрожжевого теста до 30 минут на противне или в форме.