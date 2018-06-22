Морковный салат с орехами 

Легкий салат с ароматной заправкой, сыром и грецкими орехами.
Ингредиенты
Морковь (небольшая) 8 шт сахар 1,5 ст. л.
лимоны (сок) 2 шт соль 1,5 ч. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
тертый пармезан 3 ст. л.
оливковое масло 3 ст. л.
каперсы 3 ст. л.
укроп по вкусу
рубленые грецкие орехи 3 ст. л.
Способ приготовления
Морковь очистите и натрите на крупной терке. Сложите в большую миску, посыпьте сахаром и полейте лимонным соком. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Перед подачей добавьте горчицу и оливковое масло, хорошо перемешайте. Добавьте пармезан, каперсы, мелко нарезанный укроп и орехи. Еще раз перемешайте и подавайте.