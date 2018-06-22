Шоколадные пасхальные яйца

Эти шоколадные конфеты не только станут прекрасным пасхальным лакомством, но и украсят праздничный стол.

Ингредиенты

Песочное печенье 300 г черный шоколад 150 г молоко 350 мл какао 2 ст. л.

растворимый кофе 1 ч. л.

светлый коричневый сахар 250 г рубленный миндаль 40 г рубленные кешью 40 г изюм 50 г молочный шоколад 150-200 г белый шоколад 50 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте молоко с сахаром в небольшой кастрюльке. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Снимите с огня, добавьте измельченный черный шоколад и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.

Добавьте какао, кофе, орехи и изюм. Хорошо перемешайте. Затем добавьте печенье, измельченное в крошку, и снова хорошо перемешайте. Охладите смесь. Скатывайте из нее шарики и придавайте им форму яиц. Выложите на бумагу и поместите в холодильник до полного охлаждения.

Когда конфеты полностью охладятся, растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте немного масла для блеска. Окунайте в него шоколадные яйца и выкладывайте на бумагу.

Тем временем растопите белый шоколад на водяной бане и полейте им готовые конфеты, чтобы получился полосатый узор. Оставьте до полного застывания. Можно поместить в холодильник.