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Шоколадные пасхальные яйца
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Шоколадные пасхальные яйца 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эти шоколадные конфеты не только станут прекрасным пасхальным лакомством, но и украсят праздничный стол.
Ингредиенты
Песочное печенье 300 г  черный шоколад 150 г  молоко 350 мл  какао 2 ст. л.
растворимый кофе 1 ч. л.
светлый коричневый сахар 250 г  рубленный миндаль 40 г  рубленные кешью 40 г  изюм 50 г  молочный шоколад 150-200 г  белый шоколад 50 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте молоко с сахаром в небольшой кастрюльке. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Снимите с огня, добавьте измельченный черный шоколад и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.
Добавьте какао, кофе, орехи и изюм. Хорошо перемешайте. Затем добавьте печенье, измельченное в крошку, и снова хорошо перемешайте. Охладите смесь. Скатывайте из нее шарики и придавайте им форму яиц. Выложите на бумагу и поместите в холодильник до полного охлаждения.
Когда конфеты полностью охладятся, растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте немного масла для блеска. Окунайте в него шоколадные яйца и выкладывайте на бумагу.
Тем временем растопите белый шоколад на водяной бане и полейте им готовые конфеты, чтобы получился полосатый узор. Оставьте до полного застывания. Можно поместить в холодильник.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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