Ещё
Простой кукурузный салат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простой кукурузный салат 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень простой салат, идеальный для жаркого дня, когда не хочется готовить что-то трудоемкое.
Ингредиенты
Кукуруза 6 початков
болгарский перец 1 шт  красный перец 1 шт  сметана 120 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
зелень по вкусу
Способ приготовления
Кукурузу отварите в подсоленной воде, затем остудите и острым ножом срежьте с початков зерна. Сложите их в салатник.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Оба вида перца очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к кукурузе. Затем добавьте сметану, соль, перец и измельченную зелень. Перед подачей ненадолго поместите в холодильник.
Карельские вести: последние новости
Праздничный хлеб к Пасхе в хлебопечке Пасхальный кулич в хлебопечке Свекольный салат
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике2
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом56
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
Названы «страшные» последствия отказа от курения17
«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение