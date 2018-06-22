Простой кукурузный салат 

Очень простой салат, идеальный для жаркого дня, когда не хочется готовить что-то трудоемкое.
Ингредиенты
Кукуруза 6 початков
болгарский перец 1 шт красный перец 1 шт сметана 120 мл соль по вкусу
черный перец по вкусу
зелень по вкусу
Способ приготовления
Кукурузу отварите в подсоленной воде, затем остудите и острым ножом срежьте с початков зерна. Сложите их в салатник.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Оба вида перца очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к кукурузе. Затем добавьте сметану, соль, перец и измельченную зелень. Перед подачей ненадолго поместите в холодильник.