Простой кукурузный салат

Очень простой салат, идеальный для жаркого дня, когда не хочется готовить что-то трудоемкое.

Ингредиенты

Кукуруза 6 початков

болгарский перец 1 шт красный перец 1 шт сметана 120 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

зелень по вкусу

Способ приготовления

Кукурузу отварите в подсоленной воде, затем остудите и острым ножом срежьте с початков зерна. Сложите их в салатник.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Оба вида перца очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к кукурузе. Затем добавьте сметану, соль, перец и измельченную зелень. Перед подачей ненадолго поместите в холодильник.