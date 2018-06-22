По самые помидоры, или почему томаты нельзя есть с хлебом

Мы называем их «помидорами» благодаря итальянскому «pomodoro», что в буквальном переводе означает «золотое яблоко», и «томатами» в честь древнеацтекского «томатля». В России вряд ли найдется человек, который ни разу не сталкивался с этими сочными плодами — мы круглогодично покупаем их в магазине, а летом выращиваем на грядке. В чем причина популярности румяного овоща? Так ли он безопасен, как кажется? Ответы на эти вопросы ищите в программе «Естественный отбор» в понедельник, 25 июня, в 17:00 на канале « ТВ Центр ».

Гастрономическое разнообразие блюд из плодов томата позволяет выбрать что-то особенное даже самому заядлому гурману, ведь помидоры употребляют в пищу свежими, варёными, жареными, консервированными, солеными, маринованными, из них готовят томатную пасту, томат-пюре, томатный сок и суп, кетчуп, лечо, разнообразные соусы.

Благодаря своим кулинарным достоинствам «золотое яблоко» является одной из самых любимых огородных культур в России, но парадоксальным является то, что при этом мало кто знает о его опасных и полезных качествах. Кому противопоказаны помидоры? Есть ли нитраты в домашних томатах? Как проверить содержание нитратов в овоще около прилавка? Сколько соли в литровой банке соленых помидоров? Откуда родом помидоры-мутанты? Гостьей программы в числе народных экспертов выступит актриса Галина Коньшина . А пока несколько фактов о сочном летнем овоще:

* Самый уникальный компонент в составе помидоров — ликопин. Он бесценен для тех, кто хочет отодвинуть старость и продлить молодость. Его антиоксидантная активность в 100 раз выше, чем у витамина Е. Самые большие его запасы — в томатной пасте.

* Помидоры — кислый овощ, поэтому они не совмещаются с углеводистыми (крахмалистыми) продуктами: со всеми крупами, бобовыми, с картофелем, хлебом.

* Томаты — надежный источник микроэлементов, среди которых магний, натрий, цинк, йод, калий. Их красный цвет указывает на наличие антоцианов. Они борются со свободными радикалами, которые агрессивно воздействуют на клетки, приводя к их разрушению. Имеющийся в составе продукта холин понижает содержание холестерина в крови, повышает иммунные свойства организма, способствует образованию гемоглобина.

* Чрезмерное содержание нитратов или нитритов может привести к острой метгемоглобинемии — опасному для здоровья повышению гемоглобина.

* Ученые из США выяснили, что вещество нитрозамин, попадающее в пищеварительный тракт с приемом нитратов, улучшает поступление кислорода в организм. Так что его вполне можно использовать для борьбы со старческим слабоумием и предотвращения нарушений в системе кровообращения.

* Помидоры необычайно полезны людям с лишним весом, так как являются низкокалорийным продуктом и их можно включать в ежедневное меню людям с ожирением. Особенно полезным в этом случае будет томатный сок, благодаря которому можно быстро сбросить пару лишних килограммов. Помидоры ускоряют обменные процессы в организме, что позволяют не набирать килограммы и круглый год поддерживать стройность фигуры.