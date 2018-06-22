Ещё
Цветаевский пирог с яблоками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цветаевский пирог с яблоками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Этот вкуснейший пирог с яблоками называют цветаевским, поскольку считается, что именно его готовила знаменитая поэтесса Марина Цветаева для своих гостей. Попробуйте испечь его и вы.
Ингредиенты
Мука 1,5 стакана
сметана 1,5 стакана
сливочное масло 150 г  разрыхлитель 1 ч. л.
яйцо 1 шт  сахар 1 стакан
яблоки (антоновка) 1 кг  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Замесите тесто из муки, 0,5 стакана сметаны, сливочного масла и разрыхлителя. Тщательно вымесите его, скатайте в шар и поместите в холодильник. Затем растяните и выложите в форму, тщательно распределяя тесто по дну и бортикам.
Тем временем яблоки очистите т кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на подготовленный корж.
1 стакан сметаны смешайте с сахаром, яйцом и 2 ст. л. муки. Залейте полученной смесью яблоки. Поместите пирог в духовку. Выпекайте около часа. Затем полностью охладите и до подачи поместите в холодильник.
Карельские вести: последние новости
Праздничный хлеб к Пасхе в хлебопечке Пасхальный кулич в хлебопечке Свекольный салат
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике2
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом56
Названы «страшные» последствия отказа от курения17
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение