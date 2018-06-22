Цветаевский пирог с яблоками 

Этот вкуснейший пирог с яблоками называют цветаевским, поскольку считается, что именно его готовила знаменитая поэтесса Марина Цветаева для своих гостей. Попробуйте испечь его и вы.
Ингредиенты
Мука 1,5 стакана
сметана 1,5 стакана
сливочное масло 150 г разрыхлитель 1 ч. л.
яйцо 1 шт сахар 1 стакан
яблоки (антоновка) 1 кг Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Замесите тесто из муки, 0,5 стакана сметаны, сливочного масла и разрыхлителя. Тщательно вымесите его, скатайте в шар и поместите в холодильник. Затем растяните и выложите в форму, тщательно распределяя тесто по дну и бортикам.
Тем временем яблоки очистите т кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на подготовленный корж.
1 стакан сметаны смешайте с сахаром, яйцом и 2 ст. л. муки. Залейте полученной смесью яблоки. Поместите пирог в духовку. Выпекайте около часа. Затем полностью охладите и до подачи поместите в холодильник.