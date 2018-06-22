5 блюд, которые можно быстро приготовить в духовке в летнюю жару

Яйцо в булочке Быстрый и сытный завтрак всего за 20 минут. Вам понадобятся:

булочки — 2 шт; ветчина — 2 кружка; твердый сыр, натертый; маринованный огурец — 1 шт; яйца — 2 шт; соль, перец, зелень, приправы — по вкусу.

Срежьте у булочек верхушку и достаньте мякиш. Выложите дно булочки слайсами ветчины и маринованного огурца. Вылейте сверху одно сырое яйцо, посолите, поперчите и добавьте ваши любые пряности. Посыпьте яйцо сыром и накройте срезанной верхушкой. Аккуратно заверните булочку в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Быстрая запеканка с пельменями Это блюдо в народе получило название «ленивая жена». И не зря — чтобы его приготовить, трудиться вам придется не дольше 10 минут. Вам понадобятся:

замороженные пельмени — 800 г; репчатый лук — 2 шт; твердый сыр — 100 г; яйца — 4 шт; майонез или сметана — 250 г; соль, перец, зелень — по вкусу.

Нарежьте очищенный лук кубиками и обжарьте на растительном масле в течение 2-3 минут до золотистого цвета. Смажьте форму маслом и поставьте ее на несколько минут в разогретую до 200-220 градусов духовку. Это нужно для того, чтобы пельмени не прилипли к поверхности. Выложите замороженные пельмени в форму одним слоем, посыпьте солью и перцем. Следующим слоем выложите обжаренный лук. Взбейте яйца вместе с майонезом или сметаной и залейте этой смесью пельмени. Посыпьте запеканку натертым сыром и поставьте форму на среднюю полку духовки. Выпекают блюдо в течение 40 минут при температуре 200 градусов. При подаче украсьте запеканку свежей зеленью. Запеченные ленивые голубцы Любая хозяйка знает, насколько утомительным может быть приготовление традиционных голубцов. Предлагаем вам экспресс-вариант, идеально подходящий для жаркого лета, когда мяса хочется, а готовить — утомительно. Вам понадобятся: Для голубцов:

капуста белокочанная — 300 г; рис — 0,5 ст; фарш мясной — 500 г; репчатый лук — 1 шт; яйцо — 1 шт; масло растительное — 1-2 ст.л; соль, перец, специи — по вкусу.

Для соуса:

томатная паста — 100 г; сметана — 100 г; смесь специй для говяжьего фарша, соль, перец.

Добавьте в готовый фарш мелко нарезанный лук, рубленную и предварительно ошпаренную кипятком капусту, соль, перец, специи, рис и сырое яйцо. Тщательно все перемешайте. Из получившейся массы сформируйте котлеты и выложите на смазанный маслом противень. Перемешайте томатную пасту со сметаной и приправьте пряностями по вкусу. Полейте соусом котлеты и запекайте их в духовке в течение 40 минут при температуре 180-190 градусов. Стейк зубатки под овощной «шубкой» Это блюдо идеально для лета — готовится быстро, на вкус легкое и есть его можно как в горячем, так и в холодном виде. Вам понадобятся:

стейки зубатки — 600 г; половина лимона; помидоры — 2 шт; лук репчатый — 1 шт; морковь — 1 шт; сыр твердый — 50 г; сливочное масло — 30 г; растительное масло — 1-2 ст.л; соль, перец — по вкусу.

Подготовьте рыбу — разморозьте, очистите от чешуи и внутренностей. Посолите и поперчите стейки с обеих сторон, сбрызните соком лимона. Оставьте рыбу мариноваться в течение 10 минут. Блюдо порционное, поэтому выложите каждый стейк на отдельный отрез фольги, смазанный сливочный маслом. Сверху уложите кружочки помидоров и обжаренные на сковороде лук с морковью. Присыпьте рыбу тертым сыром, плотно заверните ее в фольгу и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 180 градусов. Штрудель из лаваша Жара жарой, а сладкого хочется всегда. Но как же тяжело выпекать сложные десерты летом! На помощь хозяйке — рецепт быстрого и очень вкусного блюда. Вам понадобятся:

тонкий лаваш — 1 шт; яблоки (или любые другие не очень сочные фрукты и ягоды); половина лимона; яйцо — 1 шт; сливочное масло — 50 г; сахар — 1 ст.л; панировочные сухари — 0,5 ст.л; молотая корица — 0,5 ч.л; ванилин — на кончике ножа.

Подготовьте начинку: очистите яблоко от кожуры и семян, нарежьте кусочками и сбрызните лимонным соком — чтобы оно быстро не потемнело. Обжарьте половину фруктов на сливочном масле, приправив корицей, ванилином и сахаром. Тушите яблоки около 15 минут до мягкости. Чтобы добавить вязкости начинке, присыпьте ее панировочными сухарями. Готовую фруктовую массу остудите. Разложите лаваш на столе и смажьте растопленным сливочным маслом. Подождите 1-2 минуты, чтобы лаваш немного размягчился. На одну сторону листа выложите остывшую начинку. Сверните лаваш в рулет, подгибая края сбоку. Переложите его на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень, смажьте взбитым куриным белком и присыпьте сахаром и корицей. Штрудель необходимо выпекать в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Подавайте десерт с шариком ванильного пломбира, украсив несколькими листочками мяты.