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Пасхальный мусс из йогурта
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Пасхальный мусс из йогурта 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хотите приготовить к Пасхе вкусное и полезное блюдо, которым с удовольствием полакомятся ваши дети? Приготовьте этот йогуртовый мусс! Его очевидный плюс — простота в приготовлении.
Ингредиенты
Йогурт — 300 гр.
Желатин — 10 гр.
Сахарная пудра — 125 гр.
Кулинарная посыпка
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Если у вас мало времени на приготовления йогурта, можете выбрать программу, которая готовит йогурт за 2 часа.
2. Замочите желатин замочить в холодной кипяченой воде. Подогрейте его на водяной бане до полного растворения, добавьте сахарную пудру и йогурт. При желании можно добавить ваниль, корицу или апельсиновую цедру.
3. Налейте массу в формочку, поставьте в холодильник для застывания.
4. Когда мусс застынет, выньте формочку из холодильника, поставьте на 30 сек. в емкость с горячей водой.
5. Аккуратно извлеките мусс из формы, положите на тарелку.
6. Посыпьте сверху кулинарной посыпкой и поставьте в холодильник. Мусс готов!
1. Для того, чтобы блюдо было максимально полезным, приготовьте йогурт самостоятельно. Для этих целей идеально подходит хлебопечка LG с функцией приготовления йогурта.
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