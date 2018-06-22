Пасхальный мусс из йогурта

Хотите приготовить к Пасхе вкусное и полезное блюдо, которым с удовольствием полакомятся ваши дети? Приготовьте этот йогуртовый мусс! Его очевидный плюс — простота в приготовлении.

Ингредиенты

Йогурт — 300 гр.

Желатин — 10 гр.

Сахарная пудра — 125 гр.

Кулинарная посыпка

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Если у вас мало времени на приготовления йогурта, можете выбрать программу, которая готовит йогурт за 2 часа.

2. Замочите желатин замочить в холодной кипяченой воде. Подогрейте его на водяной бане до полного растворения, добавьте сахарную пудру и йогурт. При желании можно добавить ваниль, корицу или апельсиновую цедру.

3. Налейте массу в формочку, поставьте в холодильник для застывания.

4. Когда мусс застынет, выньте формочку из холодильника, поставьте на 30 сек. в емкость с горячей водой.

5. Аккуратно извлеките мусс из формы, положите на тарелку.

6. Посыпьте сверху кулинарной посыпкой и поставьте в холодильник. Мусс готов!

1. Для того, чтобы блюдо было максимально полезным, приготовьте йогурт самостоятельно. Для этих целей идеально подходит хлебопечка LG с функцией приготовления йогурта.