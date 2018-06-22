Свекольный салат

Диетический салат из овощей без капли жира.

Ингредиенты

Свекла (крупная) 1 шт морковь 3 шт кинза 1 пучок

лук (маленький) 1 шт лайм (сок) 1 шт острый перец 1 шт Способ приготовления

Свеклу и морковь очистите и натрите на крупной терке. Кинзу и лук мелко нарежьте. Перец измельчите.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сложите все ингредиенты в миску. Выжмите в нее сок из лайма. Тщетельно перемешайте.

При желании возьмите горсть кукурузных чипсов, поломайте их на небольшие кусочки и смешайте с салатом.