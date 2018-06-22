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Свекольный салат
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Свекольный салат 

Карельские вести 1 час назад
Диетический салат из овощей без капли жира.
Ингредиенты
Свекла (крупная) 1 шт  морковь 3 шт  кинза 1 пучок
лук (маленький) 1 шт  лайм (сок) 1 шт  острый перец 1 шт  Способ приготовления
Свеклу и морковь очистите и натрите на крупной терке. Кинзу и лук мелко нарежьте. Перец измельчите.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сложите все ингредиенты в миску. Выжмите в нее сок из лайма. Тщетельно перемешайте.
При желании возьмите горсть кукурузных чипсов, поломайте их на небольшие кусочки и смешайте с салатом.
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