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Восточные сказки: Приянка Чопра раскрыла главные индийские секреты красоты
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Восточные сказки: Приянка Чопра раскрыла главные индийские секреты красоты 

Grazia 33 минуты назад
Фото: Grazia
Приянка Чопра и ее мама стали приглашенными звездами видео-блога американского Harper's Bazaar. По признанию актрисы, все что она знает об уходе о коже — она знает от матери, несмотря на то, что регулярно работает с лучшими визажистами и косметологами.
"С тех пор как я была маленькой девочкой, я помню, что мама всегда заботилась о своей коже, и заставила меня понять, насколько это важно. Конечно, пока я была моложе, я не слушала многого, но сейчас понимаю, насколько эти небольшие трюки по уходу за кожей помогли мне".
Самое главное, за чем следила мама Приянки, когда та только начинала сниматься в кино и участвовать в конкурсах красоты, это очищение кожи. «Вы должны очистить свою кожу очень, очень хорошо, прежде чем ложиться спать, чтобы дать ей дышать».
Наиболее эффективным средством для удаления обе считают кокосовое масло. Причем они рекомендуют оставить его ненадолго на лице, а потом смыть влажным полотенцем.
Кроме того, мама и дочка раскрыли рецепт своей любимой домашней маски с куркумой. В нее входит пшеничная мука, куркума, лимонный сок, классический йогурт и розовая вода. Все ингредиенты необходимо смешать, нанести на лицо и оставить на 15-20 минут, после чего — смыть.
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