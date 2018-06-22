Пасхальный кулич в хлебопечке

Если вы, так же, как и я, не уверены, что у вас получится вкусный пасхальный кулич в духовке, сделайте его в хлебопечке! Очень вкусно и просто!

Ингредиенты

Опара:

Вода — 50 мл Яйцо — 4 шт Сахар — 2 ст. ложки

Сливочное масло — 6 ст. ложек

Пшеничная мука — 2 чашки

Дрожжи — 2 ч. ложки

Тесто:

Соль — 0,5 ч. ложки

Сахар — 2 ст. ложки

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Пшеничная мука — 1 чашка

Дрожжи — 0,5 ч. ложки

Изюм — 0, 5 чашки

Глазурь:

Сахарная пудра — 200 гр Горячее молоко — 2 ст. ложки

Способ приготовления

1. Выньте форму для выпечки, установите тестосмеситель.

Время готовки4 ч Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская

2. Заложите ингредиенты для опары в том порядке, какой указан в рецепте.

3. Установите форму в хлебопечку.

Отлично печет пасхальный кулич хлебопечка LG. Мой получился воздушным и красивым!

4. Выберите меню «Русский повар», нажмите кнопку «Пуск».

5. Ингредиенты для второй закладки подготовьте заранее, но не смешивайте их между собой!

6. После звукового сигнала хлебопечки закладывайте ингредиенты для теста в том порядке, в котором они указаны в рецепте.

7. Когда кулич будет готов, хлебопечка подаст звуковой сигнал.

Приготовление глазури

Сахарную пудру просеять через сито, добавить горячее молоко. Растирать массу деревянной ложкой до тех пор, пока она не станет однородной и блестящей. Когда кулич остынет, залить его глазурью.