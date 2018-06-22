Пасхальный кулич в хлебопечке 

Если вы, так же, как и я, не уверены, что у вас получится вкусный пасхальный кулич в духовке, сделайте его в хлебопечке! Очень вкусно и просто!
Ингредиенты
Опара:
Вода — 50 мл Яйцо — 4 шт Сахар — 2 ст. ложки
Сливочное масло — 6 ст. ложек
Пшеничная мука — 2 чашки
Дрожжи — 2 ч. ложки
Тесто:
Соль — 0,5 ч. ложки
Сахар — 2 ст. ложки
Ванильный сахар — 1 ч. ложка
Пшеничная мука — 1 чашка
Дрожжи — 0,5 ч. ложки
Изюм — 0, 5 чашки
Глазурь:
Сахарная пудра — 200 гр Горячее молоко — 2 ст. ложки
Способ приготовления
1. Выньте форму для выпечки, установите тестосмеситель.
Время готовки4 ч Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
2. Заложите ингредиенты для опары в том порядке, какой указан в рецепте.
3. Установите форму в хлебопечку.
Отлично печет пасхальный кулич хлебопечка LG. Мой получился воздушным и красивым!
4. Выберите меню «Русский повар», нажмите кнопку «Пуск».
5. Ингредиенты для второй закладки подготовьте заранее, но не смешивайте их между собой!
6. После звукового сигнала хлебопечки закладывайте ингредиенты для теста в том порядке, в котором они указаны в рецепте.
7. Когда кулич будет готов, хлебопечка подаст звуковой сигнал.
Приготовление глазури
Сахарную пудру просеять через сито, добавить горячее молоко. Растирать массу деревянной ложкой до тех пор, пока она не станет однородной и блестящей. Когда кулич остынет, залить его глазурью.