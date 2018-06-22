Ложка оливкового масла помогает продлить жизнь

Исследование, проведенное в Великобритании, продемонстрировало: регулярное употребление оливкового масла на самом деле содействует продлению жизни. Ученые советуют употреблять столовую ложку масла в день. Оливковое масло помогает держать в норме кровяное давление и когнитивные функции мозга, а также сдерживает старение организма. Кроме того, его употребление позволяет снизить риск развития сразу нескольких типов рака. Об этом на страницах The Daily Express рассказали медицинский консультант, доктор Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу, которые занимались изучением свойств оливкового масла. Ученые сопоставили показатели здоровья людей, часто употреблявших в пищу оливковое масло, и тех, кто его не ест. Они обнаружили, что у любителей масла риск развития рака на 34% ниже.

«Оливковое масло снижает кровяное давление, способствуя предупреждению развития сердечного приступа. Вкупе со способностью предотвращать появление рака оливковое масло действительно способно продлить человеческую жизнь», — резюмировали исследователи.

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