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Ложка оливкового масла помогает продлить жизнь
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Ложка оливкового масла помогает продлить жизнь 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследование, проведенное в Великобритании, продемонстрировало: регулярное употребление оливкового масла на самом деле содействует продлению жизни. Ученые советуют употреблять столовую ложку масла в день. Оливковое масло помогает держать в норме кровяное давление и когнитивные функции мозга, а также сдерживает старение организма. Кроме того, его употребление позволяет снизить риск развития сразу нескольких типов рака. Об этом на страницах The Daily Express рассказали медицинский консультант, доктор Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу, которые занимались изучением свойств оливкового масла. Ученые сопоставили показатели здоровья людей, часто употреблявших в пищу оливковое масло, и тех, кто его не ест. Они обнаружили, что у любителей масла риск развития рака на 34% ниже.
«Оливковое масло снижает кровяное давление, способствуя предупреждению развития сердечного приступа. Вкупе со способностью предотвращать появление рака оливковое масло действительно способно продлить человеческую жизнь», — резюмировали исследователи.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была сделана необычная находка — оказалось, что защиту от рака может обеспечить лишний вес.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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