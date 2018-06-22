На волгоградском ж/д-вокзале открыли магазин с местными продуктами

На железнодорожном вокзале открыли круглосуточный магазин с региональной продукцией «Волгоградские продукты. Не случайно он появился в дни ЧМ-2018.

После чемпионата мира магазин продолжит свою работу. В нем можно купить вяленые на солнце томаты и баклажаны, чипсы из фруктов и овощей, кондитерские изделия, тыквенное, рыжиковое, расторопшевое, льняное, сафлоровое и горчичное масла, а также различные приправы, горчичный порошок, соки и напитки, варенье и повидло, овощную консервацию, козье молоко и сыр, а также мед из топинамбура и продукцию традиционного пчеловодства.

Магазин представит гостям города многообразие и богатство волгоградской земли, будет способствовать продвижению продукции местных производителей, повышению туристической привлекательности региона.

Проект реализован во взаимодействии логистического центра „Волгоградское качество“ и комитета промышленности и торговли Волгоградской области.