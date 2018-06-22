Ещё
На волгоградском ж/д-вокзале открыли магазин с местными продуктами
Далее:
Читайте также:
Ещё

На волгоградском ж/д-вокзале открыли магазин с местными продуктами 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На железнодорожном вокзале открыли круглосуточный магазин с региональной продукцией «Волгоградские продукты. Не случайно он появился в дни ЧМ-2018.
После чемпионата мира магазин продолжит свою работу. В нем можно купить вяленые на солнце томаты и баклажаны, чипсы из фруктов и овощей, кондитерские изделия, тыквенное, рыжиковое, расторопшевое, льняное, сафлоровое и горчичное масла, а также различные приправы, горчичный порошок, соки и напитки, варенье и повидло, овощную консервацию, козье молоко и сыр, а также мед из топинамбура и продукцию традиционного пчеловодства.
Магазин представит гостям города многообразие и богатство волгоградской земли, будет способствовать продвижению продукции местных производителей, повышению туристической привлекательности региона.
Проект реализован во взаимодействии логистического центра „Волгоградское качество“ и комитета промышленности и торговли Волгоградской области.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцы вернули нигерийскому радиожурналисту потерянную сумку С танцпола к колоколам. Звонарь рассказал о своей карьере и профессии Герой в 4 года. Историю подвига волгоградца показали на Каннском фестивале
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике2
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом56
Названы «страшные» последствия отказа от курения17
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение