Рецепт, знакомый многим. Классический греческий салат из овощей, феты и оливок.
Ингредиенты
Оливковое масло 3 ст. л.
лимонный сок 1,5 ст. л.
чеснок 1 зубчик
сушеный орегано 0,5 ч. л.
морская соль 1 щепотка
черный перец 1 щепотка
помидоры 3 шт красный лук ¼ головки
огурец 1 шт болгарский перец 1 шт фета 120 г черные оливки 16 шт Способ приготовления
Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и орегано в небольшой банке. Плотно закройте крышкой и хорошо встряхните.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Помидоры, огурцы, перец и фету нарежьте крупными кубиками. Выложите в большую миску, добавьте тонко нарезанный лук и оливки. Перед подачей полейте заправкой и аккуратно перемешайте.