Греческий салат

Рецепт, знакомый многим. Классический греческий салат из овощей, феты и оливок.

Ингредиенты

Оливковое масло 3 ст. л.

лимонный сок 1,5 ст. л.

чеснок 1 зубчик

сушеный орегано 0,5 ч. л.

морская соль 1 щепотка

черный перец 1 щепотка

помидоры 3 шт красный лук ¼ головки

огурец 1 шт болгарский перец 1 шт фета 120 г черные оливки 16 шт Способ приготовления

Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и орегано в небольшой банке. Плотно закройте крышкой и хорошо встряхните.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Помидоры, огурцы, перец и фету нарежьте крупными кубиками. Выложите в большую миску, добавьте тонко нарезанный лук и оливки. Перед подачей полейте заправкой и аккуратно перемешайте.