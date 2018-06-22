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Греческий салат
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Греческий салат 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Рецепт, знакомый многим. Классический греческий салат из овощей, феты и оливок.
Ингредиенты
Оливковое масло 3 ст. л.
лимонный сок 1,5 ст. л.
чеснок 1 зубчик
сушеный орегано 0,5 ч. л.
морская соль 1 щепотка
черный перец 1 щепотка
помидоры 3 шт  красный лук ¼ головки
огурец 1 шт  болгарский перец 1 шт  фета 120 г  черные оливки 16 шт  Способ приготовления
Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и орегано в небольшой банке. Плотно закройте крышкой и хорошо встряхните.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Помидоры, огурцы, перец и фету нарежьте крупными кубиками. Выложите в большую миску, добавьте тонко нарезанный лук и оливки. Перед подачей полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
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