Праздничный хлеб к Пасхе в хлебопечке 

Очень вкусный, по-настоящему праздничный хлеб, с которым никакой возни!
Ингредиенты
1 яйцо, остальное — вода — 1, 75 чашки
Пшеничная мука — 4, 3 чашки
Соль — 1, 5 ч. ложки
Мед — 3 ст. ложки
Сухое молоко — 3 ст. ложки
Орех мускатный — 0, 5 ч. ложки
Ванилин — 2 ч. ложки
Отруби зерновые — 1 чашка
Дрожжи — 2, 5 ч. ложки
Способ приготовления
У меня хлебопечка LG. Я проэкспериментировала с массой рецептов, особенно мне нравится этот.
Время готовки2 ч Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
1. Установите в форму для выпечки лопатку-тестосмеситель.
2. Заложите ингредиенты в том порядке, котором они указаны в рецепте.
3. Установите форму в хлебопечку, выберите меню «Быстрый», нажминет «Пуск».
4. Выньте хлеб из хлебопечки.
Для того, чтобы корочка была более хрустящей, установите контроль выпечки хлеба — «темная корочка»