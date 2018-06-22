Праздничный хлеб к Пасхе в хлебопечке

Очень вкусный, по-настоящему праздничный хлеб, с которым никакой возни!

Ингредиенты

1 яйцо, остальное — вода — 1, 75 чашки

Пшеничная мука — 4, 3 чашки

Соль — 1, 5 ч. ложки

Мед — 3 ст. ложки

Сухое молоко — 3 ст. ложки

Орех мускатный — 0, 5 ч. ложки

Ванилин — 2 ч. ложки

Отруби зерновые — 1 чашка

Дрожжи — 2, 5 ч. ложки

Способ приготовления

У меня хлебопечка LG. Я проэкспериментировала с массой рецептов, особенно мне нравится этот.

Время готовки2 ч Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

1. Установите в форму для выпечки лопатку-тестосмеситель.

2. Заложите ингредиенты в том порядке, котором они указаны в рецепте.

3. Установите форму в хлебопечку, выберите меню «Быстрый», нажминет «Пуск».

4. Выньте хлеб из хлебопечки.

Для того, чтобы корочка была более хрустящей, установите контроль выпечки хлеба — «темная корочка»