Торт «Птичье молоко»

Любимый многими с детства вкуснейший торт «Птичье молоко» можно приготовить и в домашних условиях. И хотя это займет достаточно много времени, результат превзойдет все ваши ожидания!

Ингредиенты

Яйца 14 шт сахар 3,5 стакана

мука 1 стакан

желатин 40 г молоко 1 стакан

сливочное масло 350 г ваниль по вкусу

черный шоколад 150-200 г Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСложно КухняРусская

Для начала приготовим бисквит. Для этого взбейте 4 яйца в крепкую пену. Добавьте 1 стакан сахара и взбейте до твердых пиков. Затем добавьте 1 стакан муки и снова взбейте. Форму смажьте маслом. Перелейте в нее тесто и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Тем временем готовим крем. Желатин разведите в 150 мл теплой воды. Оставьте на 30 минут. 10 яиц разделите на белки и желтки. Желтки разотрите с 1 стаканом сахара, влейте 1 стакан молока и хорошо перемешайте. Затем добавьте 1 ст. л. муки, снова перемешайте. Поместите на водяную баню и доведите до кипения. Снимите с огня и остудите. Добавьте 300 г сливочного масла и ваниль. Тщательно взбейте. Желатин подогрейте и процедите. Белки взбейте с 1 стаканом сахара. Быстро влейте в них желатин, постоянно помешивая. Смешайте взбитые белки с кремом.

Готовый бисквит охладите, разрежьте пополам поперек. Одну уложите в разъемную форму и залейте кремом. Накройте вторым коржом и поместите в холодильник на 4-5 часов.

Пока торт охлаждается, приготовьте глазурь (непосредственно перед тем, как доставать торт из холодильника). Для этого измельченный шоколад смешайте с 50 г сливочного масла и растопите.

Охлажденный торт аккуратно выньте из формы и покройте глазурью верх и бока. Украсьте по желанию. Снова поместите в холодильник, чтобы глазурь застыла, затем нарежьте и подавайте.