Ещё
Торт «Птичье молоко»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торт «Птичье молоко» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Любимый многими с детства вкуснейший торт «Птичье молоко» можно приготовить и в домашних условиях. И хотя это займет достаточно много времени, результат превзойдет все ваши ожидания!
Ингредиенты
Яйца 14 шт  сахар 3,5 стакана
мука 1 стакан
желатин 40 г  молоко 1 стакан
сливочное масло 350 г  ваниль по вкусу
черный шоколад 150-200 г  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСложно КухняРусская
Для начала приготовим бисквит. Для этого взбейте 4 яйца в крепкую пену. Добавьте 1 стакан сахара и взбейте до твердых пиков. Затем добавьте 1 стакан муки и снова взбейте. Форму смажьте маслом. Перелейте в нее тесто и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
Тем временем готовим крем. Желатин разведите в 150 мл теплой воды. Оставьте на 30 минут. 10 яиц разделите на белки и желтки. Желтки разотрите с 1 стаканом сахара, влейте 1 стакан молока и хорошо перемешайте. Затем добавьте 1 ст. л. муки, снова перемешайте. Поместите на водяную баню и доведите до кипения. Снимите с огня и остудите. Добавьте 300 г сливочного масла и ваниль. Тщательно взбейте. Желатин подогрейте и процедите. Белки взбейте с 1 стаканом сахара. Быстро влейте в них желатин, постоянно помешивая. Смешайте взбитые белки с кремом.
Готовый бисквит охладите, разрежьте пополам поперек. Одну уложите в разъемную форму и залейте кремом. Накройте вторым коржом и поместите в холодильник на 4-5 часов.
Пока торт охлаждается, приготовьте глазурь (непосредственно перед тем, как доставать торт из холодильника). Для этого измельченный шоколад смешайте с 50 г сливочного масла и растопите.
Охлажденный торт аккуратно выньте из формы и покройте глазурью верх и бока. Украсьте по желанию. Снова поместите в холодильник, чтобы глазурь застыла, затем нарежьте и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Освежающий овощной салат Яичный салат с авокадо Французские тосты с бананом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения21
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом57
Анна Семенович предпочитает секс ночным перекусам10
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто7
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение