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Яичный салат с авокадо
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Яичный салат с авокадо 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат, который можно использовать как начинку для сэндвича.
Ингредиенты
Яйца 6 шт  авокадо 1 шт  майонез 60 мл  лайм (сок) 0,5 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
молотая горчица по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Авокадо очистите и тоже нарежьте кубиками. Сложите яйца и авокадо в салатник.
В небольшой емкости смешайте майонез, сок лайма, соль, перец и горчицу. Полейте этой заправкой салат и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или немного охладите в холодильнике.
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