Самые эффективные способы очищения серебра от черноты

Любители носить серебряные украшения часто задаются вопросом, как очистить серебро в домашних условиях от черноты, так как этот металл часто загрязняется. Существует масса эффективных способов решения этой проблемы, о которых пойдет речь в статье.

Как удалить прилипшую грязь из серебрянных изделий

Если загрязнение драгоценных украшений произошло с помощью песка, пыли, косметических остатков, то достаточно промыть изделие горячим раствором с добавлением мыла. Налейте средство в миску и поместите украшения в жидкость, подождите минут 20. Затем с помощью зубной щетки удалить весь налет с поверхности изделий.

Если в вашем изделии не присутствуют камешки, то можно осветлить его с помощью лимонной кислоты или нашатыря (использовать в подогретом виде).

yandex_ad_1 Из картофеля можно приготовить раствор для очистки серебра. Очищаем картофель и натираем на терке, заливаем водой и опускаем туда серебряные украшения на несколько минут. Дальше потребуется взять кусочек шерстяной ткани и натереть серебро до блеска.

Кухонные приборы, которые утратили свой первоначальный блеск, можно очистить содовым раствором. В кастрюльку выкладываем фольгу, украшения и насыпаем натрий двууглекислый, сверху устилаем еще пищевую фольгу. Заливаем кипятком и ждем 15 минут, после чего промываем холодной водой.

Для удаления налета с украшений можно использовать обычную помаду, в которой содержатся абразивные частицы, очищающие серебро не оставляя царапин. В конце изделие нужно просто промыть средством с добавлением мыла.

Зубная паста в соединении с содой и нашатырем успешно борется с загрязнениями. Все компоненты смешиваем и наносим на изделие, убираем налет при помощи зубной щетки.

Еще один проверенный компонент, с помощью которого можно очистить почерневшее серебро — это соль. Выберите любую емкость и выложите слой фольги. Сложите украшения внутрь и засыпьте солью. Для лучшего эффекта нужно добавить натрий двууглекислый и несколько капель моющего средства. Добавьте горячую воду и подождите 10 минут. По истечении времени промываем изделия обычной водой.

Как очистить серебро в домашних условиях от черноты? Порошок из мела, разбавленный водой отлично убирает налет с серебра. Готовой кашицей обработайте поверхность изделия. Труднодоступные места можно очистить ватной палочкой. Ополосните украшения в проточной воде.

Можно ли обработать изделия с драгоценными камнями

Как очистить серебро в домашних условиях от черноты, если в изделие вкраплены драгоценные камни? В первую очередь нужно определить плотность украшения и тип камня.

С помощью стирального порошка и щетки можно очистить изделия с сапфирами, изумрудами, аквамаринами. Чтобы процесс очистки прошел с легкостью, необходимо украшения заранее ненадолго опустить в теплую воду.

yandex_ad_2 А вот бирюзу, опал, малахит и лунный камешек необходимо чистить с помощью хозяйственного мыла.

Запомните! Рубин и топаз не могут переносить высокие температуры, поэтому чистить их следует в прохладной воде, а не в горячей.

Как очистить серебро с самоцветами в домашних условиях от черноты? Для этого потребуется глицерин. В бутылку опускаем ватную палочку и протираем всю поверхность изделия. Сверху обрабатываем тканью.

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Ни в коем случае не используйте кислотные и щелочные растворы, если в украшение вкраплены жемчуг, янтарь или перламутр. Такие камни запрещено обрабатывать нашатырным спиртом. Просто опустите изделия в теплую воду и протрите замшей.

При загрязнении бирюзы и жемчуга поможет кукурузный крахмал. На ткань насыпьте крахмал и протрите украшение. После обработки промойте изделия теплой водой и высушите салфеткой.

Способы очищения столовых приборов

Как очистить столовое серебро в домашних условиях от черноты? Самый действенный метод удаления налета с серебряных изделий — фольга и пищевая сода. После обработки серебро светлеет в несколько тонов.

Возьмите кастрюлю, застелите фольгой и влейте раствор (450 мл воды и 3 ч. л. натрия двууглекислого). На дно уложите серебряные ложки, вилки, закипятите воду. Вы не успеете оглянуться, как серебро начнет светлеть на глазах. Как только налет исчезнет, приборы нужно промыть в простой воде и высушить.

Очищение серебра происходит быстро, а для обработки серебряной поверхности требуются простые ингредиенты, которые имеются в каждом доме. Зная эти легкие способы, все серебро в доме будет блестеть!