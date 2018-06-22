Мечта стоматолога: продукты, разрушающие ваши зубы

От питания человека в значительной мере зависит состояние его зубов. Комбинация правильного рациона и ухода за полостью рта позволит сохранить здоровье последних, а вот некоторые продукты оказывают негативное влияние.

Кислые ягоды

В таких продуктах содержатся значительные объемы кислот, которые разрушительно влияют на эмаль. Красные ягоды, кроме того, обычно имеют в составе окрашивающие пигменты, способные проникать значительно глубже через истонченную защитную оболочку зуба. Красное вино

Для организма человека красное вино довольно полезно в умеренных количествах, однако оно портит эмаль зубов по причине наличия в составе полифенолов. Кроме того, содержание этого напитка предусматривает наличие хромогенов и танинов, окрашивающих зубы в темный цвет. Сладости

Для зубов вредны едва ли не все сладости, однако леденцы особенно плохо влияют на их здоровье. Дело в том, что основную угрозу представляет именно сахар, поскольку находится во рту продолжительный период времени, оседая на эмали. Если человек имеет привычку разгрызать конфеты, это наносит двойной удар. Томатные соусы

Кислоты, содержащиеся в томатах, истончают зубную эмаль, но особенно вредны они в концентрированном виде. Некоторые томатные соусы в своем составе имеют уксус, который увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем зубов. Газировка

Сладкие напитки содержат большое количество сахара, который наносит зубам вред, а негативный эффект от ее употребления также создают кислоты. Эмаль от таких напитков сильно истончается, а также она может быть окрашена красителями, содержащимися в газировке. Сухофрукты

Часто сухофрукты готовят с добавлением большого количества сахара, способствующего активному размножению множества различных бактерий. Эти продукты содержат большое количество углеводов, которые частично перерабатываются непосредственно в ротовой полости при содействии слюны, что способно разрушать эмаль. Кофе

Из-за кофе может меняться цвет зубов, а также в этом напитке присутствуют агрессивные вещества. Большие ценители кофе могут страдать от нехватки кальция в организме, поскольку он попросту вымывается из организма, что тоже влияет на здоровье зубов.]]>