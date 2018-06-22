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Как выращивать клубнику, чтобы ягоды не гнили на земле?
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Как выращивать клубнику, чтобы ягоды не гнили на земле? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
На вопросы читателей «Собеседника» про выращивание ягод отвечает эксперт Михаил Воробьев:
— Самый простой способ защиты клубники от гнили отражен в английском названии растения ­­— strawberry, то есть «соломенная ягода». Действительно, мульчирование междурядий клубники соломой — это надежный способ изолирования плодов от почвы, а значит, предотвращение гниения. Если соломы нет, то ее с успехом могут заменить опавшие листья или скошенная трава. Современный способ мульчирования — агротекстилем. При этом ягоды лежат на ткани, не соприкасаясь с поверхностью земли.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2018.
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