Сколько кофе нужно выпивать, чтобы быть здоровым

Ученые синтезировали белки, которые при взаимодействии с кофеином снижают уровень глюкозы. Перспективы радужные — кофе будет лечить диабет. Но пока это просто напиток, любимый миллионами, которому в разные времена приписывали как целебные, так и отравляющие свойства.

Еще сравнительно недавно кофе практически приравнивался к сигаретам. Противники ароматного напитка даже приводили схожие аргументы: негативно действует на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, вызывает привыкание и даже может стать причиной нарушения психического здоровья. Часть этих утверждений имеют под собой почву, но не дают повода считать кофе столь «убийственным» напитком.

— Кофе — великолепный напиток, содержащий много антиоксидантов, которые защищают сердечно-сосудистую систему, оказывают противораковое действие, — отмечает диетолог Елена Соломатина

Тем не менее, все хорошо в меру. Эксперт отмечает, что при отсутствии особых противопоказаний нормальное потребление кофе — не более 4 чашек в день.

В жару кофе — не лучший напиток, особенно если работаешь на улице — он выводит из организма воду.

— На каждую чашку кофе нужно выпивать стакан воды. Во многих странах принят такой порядок: глоток кофе — глоток воды. С одной стороны, это помогает лучше прочувствовать вкус напитка, с другой — предохраняет от обезвоживания, — объясняет Елена Соломатина.

Привыкание к кофе — это не миф. Кофеин стимулирует нервную систему, которая, в свою очередь, воздействует на эндокринную, например, на надпочечники. Если пить слишком много кофе, это может привести к истощению надпочечников, вырабатывающих адреналин. Делать этого бесконечно они не могут, поэтому со временем «вырабатываются». Человек пытается взбодриться, «подстегнуть» организм, но ничего не происходит. Зато через некоторое время такой кофеман может проснуться посреди ночи в крайне возбужденном состоянии. Это те самые надпочечники накопили необходимое количество гормона и, вспомнив про подаваемый ранее мозгом сигнал, выбросили его.

— Кроме того, если постоянно стимулировать нашу нервную систему стрессом, в конечном итоге наш организм включает другой механизм, который нас тормозит и успокаивает. Получается обратный эффект, — отмечает диетолог.

Главное правило культуры потребления кофе — не злоупотреблять. По большому счету это правило можно применить к любым напиткам. С особой осторожностью к кофе нужно относиться тем, кто состоит на учете у гастроэнтеролога.

— Кофе — достаточно кислотный напиток, и тем, у кого обострился гастрит, нужно от него отказаться, — подчеркивает Соломатина.