Диета 1200 калорий в день: меню на неделю 

Во время использования диетического питания нужно учитывать тот факт, что при занятиях спортом калорийность должна быть намного выше. Рацион «1200 калорий» способен обеспечить полноценное и сбалансированное питание. Эта диета доставляет дискомфорт только в том, что приходится ежедневно подсчитывать съеденные калории.
Примерный сбалансированный рацион
Рацион можно составить из обычных продуктов. Для удобного составления меню важно изучить, в каких продуктах содержится определенное количество калорий. Диета на 1200 калорий в день должна распределяться на 5 приемов пищи.
Примерное меню на неделю:
завтрак (калорийность 300 единиц): яичница из двух яиц на пару, ломтик хлеба, банан;
второй завтрак (калорийность 200 единиц): 80 грамм сухофруктов;
обед (калорийность 400 единиц): макароны, нежирный сыр;
полдник (калорийность 120 единиц): нежирный йогурт;
ужин (калорийность 200 единиц): отварной рис и овощной салат.
yandex_ad_1 Вот таким способом можно составить сбалансированный рацион. Для этого нужно знать, сколько калорий содержится в определенном продукте.
Калорийность 120 единиц содержится в:
половине бублика;
кусочке шоколада (4 квадратика);
нежирном йогурте;
200 граммах любого фрукта.
Калорийность 200 единиц содержится в:
300 мл молока;
30 граммах орехов;
40 граммах печенья;
50 граммах сыра;
200 мл йогурта;
300 граммах киви;
550 граммах дыни;
300 граммах винограда;
90 граммах хлеба;
трех отварных яйцах;
80 граммах кураги;
60 граммах отрубей.
Энергетическая ценность продуктов
Чтобы составить диету на 1200 калорий в день и подробно расписать меню на неделю из простых продуктов, нужно знать энергетическую ценность продуктов.
Овсяные хлопья — 170 ккал.
Отварное яйцо — 75 ккал.
Бутерброды (с колбасой и сыром) — 230 ккал.
Нежирный творог — 110 ккал.
Йогурт — 165 ккал.
Банан — 125 ккал.
Апельсин — 45 ккал.
Яблоко — 70 ккал.
Гречка или макароны — 155 ккал.
Суп из овощей — 100 ккал (куриный бульон 65 ккал).
Пельмени — 600 ккал.
Отварное филе курицы — 220 ккал.
Говяжья котлета — 360 ккал.
Сосиски — 275 ккал.
Печеный или вареный картофель — 85-100 ккал.
Овощи приготовленные на пару — 190 ккал.
Кофе — 8 ккал.
Чай — 55 ккал.
Молоко (250 мл) — 110 ккал.
Белый хлеб (100 грамм) — 265 ккал.
Мед (1 ч. л.) — 40 ккал.
yandex_ad_2 Лучшие рецепты диетических блюд
Составлять диету на 1200 калорий в день и расписывать меню на неделю из простых продуктов каждый желающий может не из обычных ингредиентов. Можно приготовить много разных диетических рецептов приготовления при щадящих режимах термической обработки.
Запеченная рыба
Ингредиенты:
любая нежирная рыба;
репчатый лук — 1 штука (большая головка);
растительное масло;
голландский сыр — 40 грамм.
Приготовление:
Очистить рыбу, нарезать кусочками. Подготовленные кусочки обсыпать приправами и выложить в специальную форму для выпечки.
Нарезать лук и обсыпать рыбу, сверху полить маслом.
Накрываем рыбу фольгой и отправляем в духовку.
За пару минут до готовности вытаскиваем рыбу, посыпаем измельченной зеленью и тертым сыром. Отправляем блюдо еще на 2 минуты в духовку, пока не расплавиться сыр.
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Диетический сырный суп Ингредиенты:
картошка — 2 штуки;
морковь — 2 штуки;
петрушка и сельдерей — 2 корня;
кабачок — 1 штука;
болгарский перец — 1 штука;
плавленый сыр.
Приготовление:
Все овощи необходимо очистить и нарезать кусочками. Корнеплоды предварительно отварить до готовности в воде.
Затем измельчить все отваренные овощи блендером, добавить соль и специи, плавленый сыр.
Довести до кипения.
Домашняя творожная запеканка
Ингредиенты:
300 грамм нежирного творога;
1 куриное яйцо;
30 грамм изюма;
40 грамм манки;
40 грамм сахара.
Приготовление:
Все ингредиенты соединить и смешать до однородной консистенции.
Предварительно замочить изюм, после чего слить и смешать с творожной массой.
Подготовленную смесь следует выложить в специальную форму и запекать 20 минут.
Остывшую запеканку достаем из формы, режем на порционные кусочки и подаем к столу вместе с ягодами и йогуртом.