Диета 1200 калорий в день: меню на неделю

Во время использования диетического питания нужно учитывать тот факт, что при занятиях спортом калорийность должна быть намного выше. Рацион «1200 калорий» способен обеспечить полноценное и сбалансированное питание. Эта диета доставляет дискомфорт только в том, что приходится ежедневно подсчитывать съеденные калории.

Примерный сбалансированный рацион

Рацион можно составить из обычных продуктов. Для удобного составления меню важно изучить, в каких продуктах содержится определенное количество калорий. Диета на 1200 калорий в день должна распределяться на 5 приемов пищи.

Примерное меню на неделю:

завтрак (калорийность 300 единиц): яичница из двух яиц на пару, ломтик хлеба, банан;

второй завтрак (калорийность 200 единиц): 80 грамм сухофруктов;

обед (калорийность 400 единиц): макароны, нежирный сыр;

полдник (калорийность 120 единиц): нежирный йогурт;

ужин (калорийность 200 единиц): отварной рис и овощной салат.

yandex_ad_1 Вот таким способом можно составить сбалансированный рацион. Для этого нужно знать, сколько калорий содержится в определенном продукте.

Калорийность 120 единиц содержится в:

половине бублика;

кусочке шоколада (4 квадратика);

нежирном йогурте;

200 граммах любого фрукта.

Калорийность 200 единиц содержится в:

300 мл молока;

30 граммах орехов;

40 граммах печенья;

50 граммах сыра;

200 мл йогурта;

300 граммах киви;

550 граммах дыни;

300 граммах винограда;

90 граммах хлеба;

трех отварных яйцах;

80 граммах кураги;

60 граммах отрубей.

Энергетическая ценность продуктов

Чтобы составить диету на 1200 калорий в день и подробно расписать меню на неделю из простых продуктов, нужно знать энергетическую ценность продуктов.

Овсяные хлопья — 170 ккал.

Отварное яйцо — 75 ккал.

Бутерброды (с колбасой и сыром) — 230 ккал.

Нежирный творог — 110 ккал.

Йогурт — 165 ккал.

Банан — 125 ккал.

Апельсин — 45 ккал.

Яблоко — 70 ккал.

Гречка или макароны — 155 ккал.

Суп из овощей — 100 ккал (куриный бульон 65 ккал).

Пельмени — 600 ккал.

Отварное филе курицы — 220 ккал.

Говяжья котлета — 360 ккал.

Сосиски — 275 ккал.

Печеный или вареный картофель — 85-100 ккал.

Овощи приготовленные на пару — 190 ккал.

Кофе — 8 ккал.

Чай — 55 ккал.

Молоко (250 мл) — 110 ккал.

Белый хлеб (100 грамм) — 265 ккал.

Мед (1 ч. л.) — 40 ккал.

yandex_ad_2 Лучшие рецепты диетических блюд

Составлять диету на 1200 калорий в день и расписывать меню на неделю из простых продуктов каждый желающий может не из обычных ингредиентов. Можно приготовить много разных диетических рецептов приготовления при щадящих режимах термической обработки.

Запеченная рыба

Ингредиенты:

любая нежирная рыба;

репчатый лук — 1 штука (большая головка);

растительное масло;

голландский сыр — 40 грамм.

Приготовление:

Очистить рыбу, нарезать кусочками. Подготовленные кусочки обсыпать приправами и выложить в специальную форму для выпечки.

Нарезать лук и обсыпать рыбу, сверху полить маслом.

Накрываем рыбу фольгой и отправляем в духовку.

За пару минут до готовности вытаскиваем рыбу, посыпаем измельченной зеленью и тертым сыром. Отправляем блюдо еще на 2 минуты в духовку, пока не расплавиться сыр.

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Диетический сырный суп Ингредиенты:

картошка — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

петрушка и сельдерей — 2 корня;

кабачок — 1 штука;

болгарский перец — 1 штука;

плавленый сыр.

Приготовление:

Все овощи необходимо очистить и нарезать кусочками. Корнеплоды предварительно отварить до готовности в воде.

Затем измельчить все отваренные овощи блендером, добавить соль и специи, плавленый сыр.

Довести до кипения.

Домашняя творожная запеканка

Ингредиенты:

300 грамм нежирного творога;

1 куриное яйцо;

30 грамм изюма;

40 грамм манки;

40 грамм сахара.

Приготовление:

Все ингредиенты соединить и смешать до однородной консистенции.

Предварительно замочить изюм, после чего слить и смешать с творожной массой.

Подготовленную смесь следует выложить в специальную форму и запекать 20 минут.

Остывшую запеканку достаем из формы, режем на порционные кусочки и подаем к столу вместе с ягодами и йогуртом.