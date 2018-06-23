Без лягушачьих лапок: 4 легких закуски для гран При Формулы 1 

Если ты внимательно следишь за Чемпионатом Мира по футболу, то тебя ждет очень напряженное воскресенье — три матча, а еще ведь Гран-при…
Кадр из фильма «Шеф»
Поэтому к такому спортивному телемарафону нужно подготовиться как можно более основательно и приготовить побольше. К счастью, французская кухня достаточно «легкая», так что думаем «в животе ураган» тебе не грозит.
Но если ты полон энтузиазма воспользоваться случаем и испробовать лягушачьи лапки, то спешим огорчить — нам бедных земноводных жаль, и предлагать отрывать им ноги мы не будем. Лучше приготовим что-нибудь менее специфичное, но все равно французское.
Французский багет с рыбой
@pandagraph2130
Нам понадобятся
1 французский багет
400 г филе белой морской рыбы
3 ст. л. муки
1 большая луковица
кочан салата латук
2 яйца
1 свежий огурец
2 соленых огурчика
5 ст. л. майонеза
растительное масло для обжаривания
соль, перец
Шаг 1: готовим рыбу
Моем и нарезаем филе полосками шириной 1,5 сантиметра. Затем обваливаем кусочки в муке (полторы столовые ложки), смешанной с солью и перцем. Обжариваем по три минуты с каждой стороны.
Шаг 2: займемся начинкой
Режем лук полукольцами и рвем салат. Яйца варим десять минут и режем кружками, так же как и огурцы.
Шаг 3: начиняем багет
Сделай на багете продольный надрез, не доходя до конца примерно 1,5–2 см. Приоткрой и промажь его внутри майонезом. Теперь выкладывай — сначала салат, потом лук, яйца, огурцы и рыба.
Кростини с анчоусами и яйцом
Фото: atl10trader, flickr.com Нам понадобятся
4 больших яйца
1 багет длиной около 30 см 1 лимон
16 маринованных филе анчоусов
5 веточек петрушки
5–7 стеблей зеленого лука
3 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
соль, свежемолотый черный перец
Шаг 1: варим яйца
Это нужно сделать по-особому. Заливаем яйца холодной водой и добавляем одну столовую ложку соли. После того как вода закипит, варим на слабом огне шесть минут. Затем опускаем сваренные яйца в холодную воду на пять минут. И только после этого чистим и режем кружками.
Шаг 2: подготавливаем хлеб
Разрезаем багет вдоль пополам и смазываем оливковым маслом. Теперь кладем на противень срезом вверх и запекаем до золотистой корочки (около пяти-семи минут). Теперь на мелкой терке натираем немного цедры и слегка втираем в горячий хлеб. Разрезаем каждую половину багета на четыре части, горбушки нам не понадобятся.
Шаг 3: выкладываем начинку
Мелко рубим петрушку и режем лук. Выкладываем на багет яйца, солим и перчим, добавляем анчоусы, а сверху — петрушку и лук.
Бретонский рыбный салат
@sandra_marija
Нам понадобятся
1 луковица
2 помидора
200 г крабового мяса
600 г филе трески
4 крупные картофелины
4 сваренных вкрутую яйца
кочан салата латук
2 стебля зеленого лука
Для соуса нам понадобятся
щепотка острого молотого перца
соль, перец
2 желтка, сваренные вкрутую
1 ст. л. горчицы
200 г сливочного масла
1 ч. л. белого винного уксуса
Шаг 1: варим рыбу и картофель
Рыбу нужно отваривать в слегка подсоленной воде до готовности, около 15 минут. Картошку проверяем на готовность, проткнув ее спичкой. Теперь рыбу разбираем на маленькие кусочки, так же как и крабовое мясо. Картофель режем кубиками.
Шаг 2: готовим соус
Тут все просто — растираем желтки и добавляем горчицу и уксус. Добавляем растопленное сливочное масло, перцы и соль. Перемешиваем и оставляем в теплом месте.
Шаг 3: режем овощи и яйца
Лук — тонкими кольцами, яйца и помидоры — дольками. Смешать в миске картофель, рыбу и крабовое мясо. Выложить на плоское блюдо.
Шаг 4: смешиваем ингредиенты
Кладем на плоскую тарелку листья салата и кольца лука, сверху — перемешанные картофель, рыбу и крабовое мясо. По бокам — яйца и помидоры. Теперь польем все сверху соусом и украсим колечками зеленого лука.
Тарталетки с жульеном
@arsineskitchenMushroom
Нам понадобятся
600 г грибов (лучше шампиньонов)
100 г сыра
150 г сметаны соль и приправы (по желанию)
40 мл растительного масла
упаковка готовых тарталеток
Шаг 1: готовим грибы
Режем их и жарим на растительном масле. Солим, перчим и добавляем немного сметаны. Доводим до готовности и снимаем с огня.
Шаг 2: наполняем тарталетки
Выкладываем начинку в тарталетки, поливаем сметаной, посыпаем сверху тертым сыром и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на десять минут.