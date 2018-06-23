Без лягушачьих лапок: 4 легких закуски для гран При Формулы 1

Если ты внимательно следишь за Чемпионатом Мира по футболу, то тебя ждет очень напряженное воскресенье — три матча, а еще ведь Гран-при…

Кадр из фильма «Шеф»

Поэтому к такому спортивному телемарафону нужно подготовиться как можно более основательно и приготовить побольше. К счастью, французская кухня достаточно «легкая», так что думаем «в животе ураган» тебе не грозит.

Но если ты полон энтузиазма воспользоваться случаем и испробовать лягушачьи лапки, то спешим огорчить — нам бедных земноводных жаль, и предлагать отрывать им ноги мы не будем. Лучше приготовим что-нибудь менее специфичное, но все равно французское.

Французский багет с рыбой

@pandagraph2130

Нам понадобятся

1 французский багет

400 г филе белой морской рыбы

3 ст. л. муки

1 большая луковица

кочан салата латук

2 яйца

1 свежий огурец

2 соленых огурчика

5 ст. л. майонеза

растительное масло для обжаривания

соль, перец

Шаг 1: готовим рыбу

Моем и нарезаем филе полосками шириной 1,5 сантиметра. Затем обваливаем кусочки в муке (полторы столовые ложки), смешанной с солью и перцем. Обжариваем по три минуты с каждой стороны.

Шаг 2: займемся начинкой

Режем лук полукольцами и рвем салат. Яйца варим десять минут и режем кружками, так же как и огурцы.

Шаг 3: начиняем багет

Сделай на багете продольный надрез, не доходя до конца примерно 1,5–2 см. Приоткрой и промажь его внутри майонезом. Теперь выкладывай — сначала салат, потом лук, яйца, огурцы и рыба.

Кростини с анчоусами и яйцом

Фото: atl10trader, flickr.com Нам понадобятся

4 больших яйца

1 багет длиной около 30 см 1 лимон

16 маринованных филе анчоусов

5 веточек петрушки

5–7 стеблей зеленого лука

3 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»

соль, свежемолотый черный перец

Шаг 1: варим яйца

Это нужно сделать по-особому. Заливаем яйца холодной водой и добавляем одну столовую ложку соли. После того как вода закипит, варим на слабом огне шесть минут. Затем опускаем сваренные яйца в холодную воду на пять минут. И только после этого чистим и режем кружками.

Шаг 2: подготавливаем хлеб

Разрезаем багет вдоль пополам и смазываем оливковым маслом. Теперь кладем на противень срезом вверх и запекаем до золотистой корочки (около пяти-семи минут). Теперь на мелкой терке натираем немного цедры и слегка втираем в горячий хлеб. Разрезаем каждую половину багета на четыре части, горбушки нам не понадобятся.

Шаг 3: выкладываем начинку

Мелко рубим петрушку и режем лук. Выкладываем на багет яйца, солим и перчим, добавляем анчоусы, а сверху — петрушку и лук.

Бретонский рыбный салат

@sandra_marija

Нам понадобятся

1 луковица

2 помидора

200 г крабового мяса

600 г филе трески

4 крупные картофелины

4 сваренных вкрутую яйца

кочан салата латук

2 стебля зеленого лука

Для соуса нам понадобятся

щепотка острого молотого перца

соль, перец

2 желтка, сваренные вкрутую

1 ст. л. горчицы

200 г сливочного масла

1 ч. л. белого винного уксуса

Шаг 1: варим рыбу и картофель

Рыбу нужно отваривать в слегка подсоленной воде до готовности, около 15 минут. Картошку проверяем на готовность, проткнув ее спичкой. Теперь рыбу разбираем на маленькие кусочки, так же как и крабовое мясо. Картофель режем кубиками.

Шаг 2: готовим соус

Тут все просто — растираем желтки и добавляем горчицу и уксус. Добавляем растопленное сливочное масло, перцы и соль. Перемешиваем и оставляем в теплом месте.

Шаг 3: режем овощи и яйца

Лук — тонкими кольцами, яйца и помидоры — дольками. Смешать в миске картофель, рыбу и крабовое мясо. Выложить на плоское блюдо.

Шаг 4: смешиваем ингредиенты

Кладем на плоскую тарелку листья салата и кольца лука, сверху — перемешанные картофель, рыбу и крабовое мясо. По бокам — яйца и помидоры. Теперь польем все сверху соусом и украсим колечками зеленого лука.

Тарталетки с жульеном

@arsineskitchenMushroom

Нам понадобятся

600 г грибов (лучше шампиньонов)

100 г сыра

150 г сметаны соль и приправы (по желанию)

40 мл растительного масла

упаковка готовых тарталеток

Шаг 1: готовим грибы

Режем их и жарим на растительном масле. Солим, перчим и добавляем немного сметаны. Доводим до готовности и снимаем с огня.

Шаг 2: наполняем тарталетки

Выкладываем начинку в тарталетки, поливаем сметаной, посыпаем сверху тертым сыром и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на десять минут.