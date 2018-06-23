Как украсить торт фруктами своими руками: способы

В летний сезон в продаже появляются различные фрукты и ягоды, и это отличное время для того, чтобы украшать выпечку с помощью свежих плодов. С помощью фруктов можно украшать торты на основе разных кремов, из ярких ягод создают необычные украшения, а если применить технику карвинг, то получится изысканное и необычное оформление десерта. ​

Рассмотрим несколько простых вариантов, как украсить торт фруктами в домашних условиях. Здесь будут представлены варианты пошаговых фото, чтобы процесс украшения прошел быстрее и понятнее.

Выбор фруктов

Стоит отметить, что далеко не все виды фруктов подходят для украшения десертов. Некоторые плоды слишком сочные, поэтому могут испортить вкус торта, а также ухудшить их внешний вид. Под действием сока верхний кож размокает, а крем начинает стекать, что полностью портит изделие. Лучшими вариантами фруктов для украшения считаются:

апельсины и мандарины;

спелые абрикосы;

ананасы в свежем виде;

груши и сочные персики;

манго;

яблоки;

киви.

Кондитеры не рекомендуют применять для украшения такие виды фруктов, как:

хурма;

дыня;

лайм;

арбуз.

В составе этих плодов содержится много сока, что приводит к ухудшению внешнего вида и вкуса выпечки. Также лучше не применять ежевику, крыжовник, клюкву и чернику. Для декорирования выпечки используют не только фрукты в свежем виде, но и консервированные плоды. Для их использования необходимо слить сок из банки, а затем слегка отжать и сами дольки фруктов. Чтобы не повредить целостность и красоту кусочков, их откидывают на дуршлаг.

Фруктовые розочки для украшения

Если перед хозяйкой встал вопрос о том, как украсить торт фруктами, то в домашних условиях можно приготовить розочки по пошаговым фото. Для их приготовления необходимо подготовить:

виноград — сколько понадобится;

яблоки свежие — 2 штуки;

темный шоколад — 1 плитка;

апельсин крупный — 1 штука;

съедобные бусины;

малина из желе;

цветы из мастики;

качественное желе для торта — 1 пачка.

Процесс приготовления:

Сначала поверхность торта выравнивают, для этого используется кремовая основа. Лучше всего в таком случае применять масляный крем, тогда верх торта получится идеально ровным.

Шоколад измельчают на мелкое терке, а затем им украшают боковые стороны десерта.

Из апельсина мастерят три розочки, сделать их несложно, достаточно нарезать плоды тонкими кольцами и свернуть вместе в розочку. Такие розы помещают в самый центр торта.

Также из яблок делают лепестки для розы, их осторожно вырезают ножом и устанавливают на торте рядом с розами.

Из мастики лепят розочки и лепесточки, чтобы украсить нижнюю часть десерта.

Желейная малина укладывается по поверхности десерта. Сверху все заливают подготовленным желе для торта, украшают мелкими бусинами и виноградом.

Выкладка украшения верхним слоем

Можно считать этот вариант, как украсить торт фруктами в домашних условиях, самым простым, здесь можно следовать пошаговым фото, или просто применить свою фантазию. Верхний кож обязательно смазывают тонким слоем крема, чтобы дольки плодов хорошо закрепились на поверхности десерта. После этого нарезают фрукты тонкими дольками или кружочками и приступают к украшению. Укладывают плоды максимально близко друг к другу, или же используют выкладывание в нахлест.

Оформление может производиться по разным технологиям:

по цвету;

десерт украшается только одним видом фрукта;

на десерт выкладывают фрукты разные по форме.

Украшение желе и фруктами

Этот метод считается достаточно популярным, так как дает возможность получить украшение, которые хорошо зафиксировано на поверхности торта. Чтобы сделать это оформление, придется использовать разъемную форму. Десерт помещают в емкость и выкладывают фрукты любым подходящим способом, после чего заливают украшение специальным желе для тортов. Как говорят кондитеры, лучше всего в таком методе исключить применение апельсина и киви, так как кислота в их составе не дает желе нормально застывать.

Вишневый штрих

Такое украшение будет смотреться привлекательно на белоснежном торте со сливочным кремом. Винная ягода станет отличным дополнением к десерту и создаст необычной оформление, такой торт можно подать к столу даже на большое торжество. Процесс украшения можно оставить хозяйке, здесь достаточно применить немного фантазии, нам же следует рассмотреть процесс подготовки такой вишни.

Чтобы правильно подготовить вишню для торта, можно использовать сразу несколько методов:

ягоды укладывают с коньяк и оставляют там на двенадцать часов, такая вишня обычно используется для торта «Пьяная вишня»;

ягоды помещают в ликер и оставляют на некоторое время, в домашних условиях такой способ используется крайне редко;

если десерт предназначен для детей, то вишня просто отваривается в сиропе, а затем отправляется в холодильник настаиваться на трое суток.

Очень популярным остается украшение с помощью клубники в шоколаде. Метод прост в исполнении, при этом выглядит очень привлекательно. Достаточно взять красивые и крупные ягоды клубники, обмакнуть их в растопленный шоколад и убрать в морозильную камеру до застывания. После этого такими ягодами украшают торт.