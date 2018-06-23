Полынь горькая: польза и вред для здоровья, применение

Полынь горькая — многолетнее лекарственное растение, которое традиционно применяется в народной медицине. У лекарственного растения довольно объемный список полезных свойств, а также имеется ряд противопоказаний, так как полынь считается ядовитым растением.

У этого растения есть и другие названия: полынь настоящая, полынь белая, полынь полевая, глистник, швейцарский чай, вдовья трава, дикий перец, вермут, абсент.

Ботаническое описание

Это неприхотливое растение, имеющее специфический пряный запах и сильную горечь, произрастает повсеместно: на приусадебных участках, вокруг дорог и жилых массивов, по краям оврагов, на заброшенных полях и лугах, лесных полянах.

Полынь горькая отличается от обыкновенной мягким серебристым опушением на стеблях и листьях. В высоту растение может достигать от 50 до 200 см, это зависит от почвы, на которой закрепился многолетник.

yandex_ad_1 Желтые цветки полыни располагаются на коротких ответвлениях, образующих однобокие кисти. Все вместе они собраны в неширокие густые метелки. К концу лета из них образуются бурые плоды-семянки.

Химический состав полыни горькой

Трава, листья и корни полыни содержат в себе большое количество действующих активных веществ:

Дубильные вещества — осуществляют антимикробные, укрепляющие и восстанавливающие действия.

Смолистые вещества — укрепляют структуру клеток.

Слизи — выполняют противовоспалительное и заживляющее действие.

Кислоты (пальмитиновая, янтарная, яблочная, изовалериановая) — антиоксиданты, улучшающие пищеварение и способствующие выведению токсинов и тяжелых солей.

Горечи — стимулируют аппетит и перистальтику ЖКТ. Улучшают секреторные функции ЖКТ и поджелудочной железы, запускают детоксикационные механизмы печени и активируют фильтрационную работу почек. Оказывают тонизирующее, анаболическое и восстановительное лечебное действие (повышают иммунные и адаптивные силы). Нормализуют деятельность нервной системы, помогают восстановиться при отравлениях.

Флавоноид артеметин — мощный антиоксидант, уменьшающий влияние радиации. Имеет противовоспалительные свойства и используется в антигистаминных препаратах.

Фитонциды — выполняют восстановительное действие после физических нагрузок, подавляют и убивают бактерии, грибки. Также оказывают успокаивающее действие на нервную систему.

Лигнаны — фитоэстрогены, нормализующие гормональный фон.

Сапонины — улучшают адаптивные способности организма, имеют анаболический эффект.

Алкалоиды — спазмолитики, являются болеутоляющими и успокаивающими средствами. Обладают желчегонным и отхаркивающим действием, являются стимуляторами ЦНС (при использовании стоит обратить внимание на противопоказания).

Кумарины — снижают свертываемость крови.

Каротин — сильный антиоксидант.

Капиллин — активен в борьбе с грибковой и патогенной флорой.

Витамины (A, C, PP, группы B).

Макро и микроэлементы (кальций, натрий, магний, фосфор, калий, железо, цинк, медь, марганец, селен).

yandex_ad_2 Отдельно стоит рассмотреть активные вещества, имеющиеся в составе эфирного масла (абсинтола) настоящей полыни:

Туйон — ядовитое наркотическое вещество, воздействующее на ЦНС (вызывает головную боль, головокружение, галлюцинации, судороги, тошноту и рвоту). В правильных лечебных дозах стимулирует и улучшает пищеварение.

Гликозиды — умеренно выраженные токсические вещества, оказывающие тонизирующее действие на сердце, сосуды, мышцы.

Фелландрен — проявляет мочегонные и желчегонные свойства.

Гвайянолиды — активны в борьбе с опухолями.

Кадинен — оказывает стимулирующее, разогревающее и тонизирующее действие.

Пинен — выполняет функции противоядия при отравлениях, очищает кровь.

Кариофиллен, сепинен, бисаболен, хамазуленоген — оказывают иммуностимулирующее, противовоспалительное, спазмолитическое, антигистаминное, анальгезирующее влияние.

Компоненты эфирного масла обуславливают некоторые из противопоказаний к применению горького растения и препаратов на его основе.

include_poll1817

Полезные свойства

Полынь — один из самых распространенных видов растения среди натуропатов и фитотерапевтов. Горькая трава имеет широкий ареал произрастания, поэтому лечебные свойства растения знакомы травникам из многих стран. Сторонники народной медицины знают и о противопоказаниях, связанных с ядовитостью компонентов целебной полынь-травы. Использование целебного растения обусловлено:

Стимулирующим воздействием на работу ЖКТ и пищеварительных желез, благодаря чему повышается аппетит. Полынь помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, изжоги, истощения в период восстановления после операций.

Усилением перистальтики и секреторной деятельности желудка и поджелудочной железы. Активные вещества растения отвечают за регуляцию гормонов и ферментов, препятствующих ожирению. Трава используется против дизентерии, метеоризма, сахарного диабета, интоксикации организма. Применяется в снижении веса за счет активизации обмена веществ.

Высокой эффективностью в лечении гастритов, холециститов, дискинезий желчных путей.

Желчегонным, ветрогонным и антиспазматическим действием горькой травы. Назначается при заболеваниях печени и почек (гепатит, мочекаменная болезнь), кроме стадий обострения.

Противовоспалительным, ранозаживляющим, противомикробным, дезинфицирующим действием. Помогает бороться с простудными заболеваниями, гнойными ранами, ожогами, обморожениями, фурункулами и экземами. Активна горькая трава в лечении диатезов, крапивницы, псориаза, грибковых поражений.

Кровоостанавливающим и антибактериальным действием.

Антигистаминным действием (неприятные симптомы аллергии в виде высыпаний, зуда, воспаления слизистых).

Антипаразитарным, противогрибковым действием: уничтожает гельминтов, ленточных червей, остриц. Используется при лямблиозе и кандидозе.

Угнетающее воздействие на гноеродные инфекции, гонококки, трихомонаду, хламидии, вирусы.

Восстановительными, анаболическими, тонизирующими свойствами после физических нагрузок (помогает при растяжениях, вывихах, отеках).

Усилением барьерных и фагоцитарных сил организма, нормализующим обменные процессы. Растение способствует укреплению лимфатической и соединительной ткани, костного мозга, оболочки сосудов. Эффективно очищает кровь и ткани, увеличивает защитные функции фагоцитов, которые отвечают за борьбу с инфекциями.

Тонизирующим и успокаивающим действием на ЦНС. Используется в качестве мягкого снотворного и успокоительного средства при легких формах бессоннице, депрессиях. Учитывая противопоказания с осторожностью используется при лечении нервозности и эпилепсии.

Стимулирующим влиянием на кроветворение, работу сердца, сосудов, образование антител, укрепление иммунных сил организма.

Противораковым воздействием (активное вещество «артемизинин» способно уничтожить более 90% раковых клеток за 16 часов).

Противопоказания и побочные эффекты

Полынь горькая — проявляет свойства умеренно ядовитого растения, поэтому при неправильном подходе к лечению оно способно нанести вред организму. Используя растение в терапевтических целях, необходимо учитывать противопоказания к ее применению:

бронхиальная астма;

внутренние кровотечения;

анемия, малокровие, тромбофлебит;

гастрит (эрозивный или гиперацидный);

гипертоническая дискинезия желчевыводящих путей;

язвенная болезнь и энтероколит;

обострения панкреатита и холецистита;

повышенная кислотность;

эпилепсия, тяжелые нервные расстройства и психические заболевания;

беременность и лактация;

детский возраст до 12 лет.

Правила приема

В составе горького растения содержатся слабо ядовитые и токсичные вещества, поэтому перед началом лечебного курса необходима консультация компетентного медицинского специалиста. Он обозначит терапевтический круг применения и список противопоказаний исходя из индивидуальной картины болезни. Полынь способна максимально эффективно проявлять свои целебные свойства только при соблюдении ряда правил:

Курс приема не должен превышать двух недель, а пауза между курсами должна составлять не менее 2-3 недель.

Необходимо четко следовать инструкции к препаратам, содержащим растение.

Соблюдение дозировки позволит избежать неприятных и тяжелых последствий для организма.

Не следует сочетать прием препаратов из полыни с молочной продукцией, яйцами, алкоголем и курением.

Передозировка и чрезмерно длительный прием может спровоцировать сильные головные боли, тошноту и рвоту, галлюцинации, судороги, конвульсии и потерю сознания.

Применение полыни

Полынь, имеющая внушительный список целебных свойств, издревле используются в народной медицине. Из листьев, верхушек с соцветиями и корней готовят различные лечебные препараты:

порошки из сухих частей горькой травы;

спиртовые настойки;

жидкие экстракты;

водные настои;

отвары;

масла;

мази.

Средства, в состав которых входит полынь, используются как внутренне, так и наружно. На основе травяных препаратов и эфирного масла делают компрессы и примочки, растирки и средства для полоскания полости рта.

В аптеках можно приобрести полезное растение в виде:

настойки на спирту;

эфирного масла;

сухой травы;

сборов (заболевания ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения и противоглистные сборы).

Растение доступно в любом виде, но не следует заниматься самолечением. Учитывая немалый список противопоказаний и тяжесть побочных эффектов, необходим грамотный подход к применению растительного средства.

Полынь используют не только в лечебных целях. Сырье из растения используют за основу «полынной водки» — абсента и вермута. Сухую траву применяют в кулинарии, добавляя в качестве приправы к жирным мясным блюдам.

Востребовано растение в косметологии (уход за кожей лица и головы). А благодаря горечи и сильному аромату многолетник зарекомендовал себя, как эффективное средство в борьбе с садовыми и бытовыми вредителями.

Средства народной медицины

Нетрадиционная медицина активно использует многогранные лечебные свойства растения. Чаще всего из горькой травы полыни делают:

Спиртовую настойку. В 200 мл водки или медицинского спирта добавляют 25 г полыни. Настаивают раствор не менее трех недель в темном месте, после чего процеживают. Для лучшей концентрации веществ нужно регулярно перемешивать содержимое банки. Внутрь применяют разбавленную настойку (25 мл на стакан воды), наружно используется для растираний.

Водный настой. Залить стаканом кипяченой воды 10 г растительного сырья, прогреть на водяной бане около 20 минут. Остывший настой процедить, добавить воды до объема в 200 мл. Принимать по 1/4 стакана три раза в день за полчаса до приема пищи.

Отвар. Взять одну столовую ложку сухой травы и залить 0,5 л кипятка, прокипятить в течение 2-3 минут. Процедить и использовать внутрь пару раз в день. Отвар можно использовать наружно — для примочек или компрессов.

Травяной чай. Залить 5 г полынной травы 250 мл горячей воды, настоять и употреблять перед едой.

Масло. Свежие листья и соцветия измельчить, залить 0,5 л оливкового или другого рафинированного масла. Настаивать не менее двух недель в темном месте. Масло противопоказано для приема внутрь, поэтому его следует использовать только наружно.

Сухой порошок. Высушенные листья полыни растереть в мелкий порошок. Принимать внутрь по щепотке трижды в день, запивая водой.