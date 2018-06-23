Готовим диетическую рыбу: 5 полезных рецептов трески

Рассказываем все о том, как выбрать треску и почему, собственно, именно эта рыба заслуживает вашего внимания. Вкусные рецепты, которые вам захочется попробовать немедленно, прилагаются.

Наверняка вы сами знаете, что треска считается самой диетической рыбой. Ее плотное и одновременно нежное филе практически не содержит жиров (около 0,5 г. жира на 100 г. трески) и является низкокалорийным (около 70 ккал на 100 г).

При этом треска может заменить в рационе мясо, поскольку она содержит довольно много белка (около 17 г. на 100 г), но в то же время легко усваивается организмом.

Треска богата йодом, витаминами В 12 и D, а также натрием, магнием, фосфором и калием: такой состав делает эту рыбу необыкновенно полезной для нервной и кровеносной систем, а также костно-мышечного аппарата.

Треска продается либо в виде филе, либо целой, при этом может быть либо охлаждена, либо упакована и заморожена. В обоих случаях обратите особое внимание на внешний вид продукта. Покупая целую рыбу, убедитесь, что глаза трески прозрачные и чистые, чешуя и кожа не повреждены, а жабры имеют яркий красноватый цвет. Покупая филе, обратите внимание на цвет рыбы: он должен быть однородным (желтые пятна — показатель истекшего срока хранения), а консистенция трески не должна быть чересчур волокнистой, поскольку это свидетельствует о повторной заморозке. Покупая замороженную треску, проследите, чтобы упаковка была не повреждена и желательно прозрачна, а вся информация о продукте (состав и срок годности) легко читалась.

1. В глубокой большой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук-шалот с зеленой фасолью, постоянно помешивая, пока лук не станет мягким.

2. Филе трески разделите на 4 порции, посолите и поперчите.

3. Выложите филе на сковороду сверху на фасоль. Установите максимальный огонь, добавьте овощной бульон и тушите, пока рыба не будет готова.

4. Разложите треску и фасоль по тарелкам для подачи. В остатки бульона добавьте соус Песто, убавьте огонь и готовьте еще 5 минут. Готовым соусом полейте треску с фасолью.

5. Украсьте блюдо ломтиками лимона.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и подготовьте лист, застелив его фольгой и сбрызнув маслом.

2. Смешайте цедру лимона, миндаль, укроп, 1 ст. л. масла, соль и перец в небольшой миске.

3. Филе трески выложите на лист и смажьте сначала горчицей, а затем лимонной смесью.

4. Выпекайте треску около 10-ти минут (время зависит от толщины кусочков).

5. Пока рыба готовится, разогрейте в небольшой кастрюльке 2 ч. л. масла, добавьте чеснок и обжарьте, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте шпинат, сок лимона, соль и перец. Продолжая помешивать, готовьте 2-4 минуты, пока шпинат не станет мягким.

6. Подавайте филе трески с шпинатом, украсив блюдо дольками лимона.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 градусов и подготовьте лист, застелив его фольгой.

2. В отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, майоран, муку, соль и перец.

3. Треску, обмакивая в лимонную смесь, выкладывайте на противень, посыпая сверху чесноком.

4. Запекайте рыбу до готовности около 10-15-ти минут.

5. Перед подачей посыпьте готовое блюдо петрушкой.

1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и подготовьте форму для запекания, застелив ее фольгой.

2. Чеснок (3 зубчика) и корни фенхеля обжарьте в оливковом масле. Готовьте на среднем огне, помешивая, около 20 минут.

3. Добавьте картофель, томаты вместе с соком, соль и перец. Переложите смесь в форму для запекания и выпекайте около получаса, накрыв фольгой.

4. Оставшийся зубчик чеснока смешайте с семенами фенхеля, панировочными сухарями, цедрой лимона, 1/2 ст. л. оливкового масла, солью и перцем.

5. Когда картофель будет готов, выложите рыбу поверх овощей и смажьте полученной только что смесью с панировочными сухарями. Запекайте 10-15 минут, пока рыба не будет готова, и сразу же подавайте.

1. Лук обжарьте в глубокой большой сковороде до золотистой корочки.

2. Добавьте к луку помидоры вместе с соком, сахар, приправы, соль, перец и доведите до кипения.

3. Убавив огонь, добавьте филе трески. На умеренном огне тушите рыбу около 10-15-ти минут до готовности.

4. Подавайте готовое блюдо, посыпав свежей кинзой.