Семь советов, которые помогут приготовить лучшие в вашей жизни гренки

Поджарить вкусные гренки — это не так-то просто. Но есть семь секретов, которые позволят приготовить настоящее лакомство.

1. В холодильнике не оказалось яиц? Не беда! Гренки получатся вкусными и без них. Просто поджарьте их на масле, а затем натрите чесноком. Если проблемы с желудком мешают сделать это, то можно просто придать им чесночный аромат: поджарьте на сковороде несколько зубчиков чеснока, затем уберите его и поместите туда хлеб.

2. Хотите сладкие гренки? Тогда к молоку вместо соли можно добавить сахар, ваниль или корицу. Такие хлебцы обычно подаются или с джемом, или с медом. Их также можно посыпать сахарной пудрой.

3. Идеальная толщина гренок — от 6 до 10 мм. Если они будут толще, то могут не прожариться изнутри. Если тоньше — подгорят. Масло должно быть обязательно раскаленным. В противном случае хлеб станет мягким и невкусным. После жарки кусочки рекомендуется положить на абсорбирующую бумагу — она впитает в себя лишний жир.

4. Насчет того, на чем жарить гренки, существует много мнений, зачастую друг другу противоречащих. Одни, например, утверждают, что сковороду надо поливать растительным или оливковым маслом. Другие говорят, что для этих целей лучше всего подойдет маргарин. Третьи спорят, что мягкий вкус им может придать только сливочное масло. А гурманы и вовсе предпочитают топленое масло. Пожалуй, ориентироваться в этом вопросе следует исключительно на свои предпочтения. Если вы готовите гренки на сливочном масле, то здесь нужно проявлять не только особое мастерство, но и осторожность. Огонь лучше сделать меньше, а сам процесс жарки займет немного больше времени.

5. Хлеб для гренок годится любой — как черный, так и белый. Важное правило — он должен быть вчерашним. Еще лучше — слегка заветренным. Свежий хлеб быстро и легко впитывает в себя ненужный жир, что отражается на вкусе. К тому же он плохо режется. И конечно, для этих целей не годится хлеб с плесенью.

6. Гренки отличаются своими хрустящими особенностями. Однако не всем это их качество по душе. Сделать их более мягкими помогут эти нехитрые приемы: сковороду во время жарки можно накрыть крышкой, огонь сделать меньше среднего, а после того как хлебцы будут готовы, их можно обмазать сливочным маслом. Еще один секрет, который позволит повысить их мягкотелость, — сложите их стопкой.

7. Готовите гренки и не рассчитали количество молока? Не самая серьезная проблема. Просто замените его взбитыми (только не в пену) яйцами или сметаной. А вот кефир лучше не использовать — гренки из-за него получаются горькими и невкусными.