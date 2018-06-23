«Крошки окрошки». Версия 2018

Фото с ресурса bm.img.com Синоптики прогнозируют аномальную жару, которая установится в регионе сегодня и завтра. Воздух прогреется до +32 градусов, а это означает, что пора посчитать во сколько же обойдется владимирцам такое блюдо, как окрошка.

По традиции мы выбрали магазин, находящийся в шаговой доступности и сравнили цены на продукты питания, входящие в русскую похлебку этого и прошлого года.

В основу нашего мониторинга мы брали такие продукты:

квас (двухлитровую бутылку «Николы»);

кефир от владимирских производителей 2,5% и 3,2%;

колбасу «Владимирский стандарт» — «Докторскую»;

картофель; свежие огурцы от комбината «Тепличный»; десяток яиц от владимирских птицефабрик; пучок зелёного лука; пучок укропа; упаковку соли; хрен; горчицу в тюбике; майонез «Ряба» (пачка 250 гр.); банку кильки в томатном соусе (для гурманов).

Итак, цены на эти продукты выглядят сегодня вот так:

Квас «Никола» стоит сегодня 69 рублей, кефир от владимирских производителей разной степени жирности — от 69 рублей до 70 рублей 30 копеек. За килограмм «Докторской» придется выложить 220 рублей, за полукилограммовую палку — 175 рублей. Килограмм картофеля обойдется покупателю от 19 рублей до 45 рублей 90 копеек. Огурцы в магазине стоят на улице 65 рублей за кило, в магазине — 48 рублей. За десяток яиц придется отдать в зависимости от категории от 49 до 75 рублей. Лук и укроп стоят одинаково в магазине — 290 рублей за килограмм, на улице у бабушек — по 30 рублей за пучок. Пачка соли стоит 15 рублей 90 копеек. Тюбик хрена — 45 рублей 90 копеек, тюбик горчицы — 29 рублей. Для гурманов банка кильки в томате в этом году стоит 53 рубля.

А теперь давайте сравним как изменились цены за год.

Как мы видим средняя цена окрошки за год упала. Квас подешевел практически на 10 рублей. Падение на 100 рублей зафиксировано у «Докторской» колбасы. Вниз пошла цена и на огурцы — минус 38 рублей за килограмм. Яйца, кефир и картофель на уровне прошлого года. Лук и укроп подорожали на 10 рублей, хрен в тюбике — на 20 рублей. У остальных продуктов питания среднее подорожание на 4 рубля, но в целом — любимый россиянами холодный суп стал дешевле.

Связано ли это с введенными продовольственными санкциями или действительно село поперло во Владимирской области, остается только гадать.