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«Военная диета»: чем грозит здоровью быстрое похудение
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«Военная диета»: чем грозит здоровью быстрое похудение 

Sputnik Абхазия 32 минуты назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн — Sputnik. «Военная диета» — новый тренд в диетологии — обещает быстрое похудение, но вызывает много вопросов, сообщает Meddaily.
Авторы диеты предлагают в течение трех дней есть только мясо, тунец, вареные яйца, грейпфрут и сельдерей, а из напитков — черный кофе и чай. В результате, согласно обещаниям, человек потеряет примерно пять килограммов меньше чем за неделю..
Таким образом, вы потеряете 4,5 килограмма за три дня, что вполне осуществимо, так как снижение веса происходит за счет урезания калорийности (1200 калорий) и включения в рацион белков. При этом процент углеводов и жиров сокращается. После трех дней урезанной калорийности можно до конца недели перейти на здоровое питание без контроля калорийности. Далее цикл повторяется, пока не будет достигнут желаемый результат.
В принципе, снижение веса в темпе один килограмм в неделю безопасно. Однако независимые эксперты считают, что человек вряд ли за три дня может уменьшить жировую прослойку. По их мнению, у него, скорее всего, сократятся объемы воды и мышечной массы.
Это, по мнению экспертов, означает, что после завершения диеты есть высокий риск набора веса. Специалисты также предупреждают о развитии дефицита важных веществ из-за урезания рациона. В частности, будет отмечаться нехватка клетчатки, железа, кальция. Плюс, подобный рацион может быть опасен для лиц со сниженным уровнем сахара, гипотоников и людей с анемией.
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