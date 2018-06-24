«Военная диета»: как быстро похудеть к отпуску

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik . В последнее время стремительно набирает популярность «военная диета», авторы которой обещают минус пять килограммов меньше чем за неделю, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Согласно новой диете, в течение трех дней рекомендуется употреблять только мясо, тунец, сельдерей, грейпфрут и вареные яйца. Из напитков разрешается пить чай и кофе.

Авторы рациона обещают, что при соблюдении этой диеты за три дня уйдут 4,5 килограмма. Вес снижается за счет уменьшения количества калорий (1200 калорий). После трех дней диеты и до конца недели можно будет перейти на полноценное питание без подсчета калорий. Цикл можно повторять, до тех пор, пока не будут обретены желаемые формы.

По словам независимых экспертов, за три дня сложно уменьшить жировую прослойку. Вес уменьшится за счет сокращения объема воды и мышечной массы, а значит потерянные килограммы впоследствии все равно вернутся. Специалисты также отмечают, что с урезанием рациона возникает риск развития дефицита клетчатки, железа, кальция и предупреждают, что такая диета может быть опасна для диабетиков, гипотоников и людей с анемией.