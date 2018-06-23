6 способов убрать жир на животе

Жировые отложения в виде складок на животе не только портят внешний вид и мешают увидеть пресс, они провоцируют развитие диабета и других опасных заболеваний. Если ты не избавился от жира на животе до того, как накачать пресс, значит, это нужно сделать после. Только после избавления от жировых отложений ты сможешь увидеть результаты тренировок на пресс. Из всех способов уничтожения подкожного жира на животе можно выделить шесть самых лучших.

Избегай сахара и сладких напитков

Белый сахар не только поставляет в организм лишние калории, но и замедляет обменные процессы. Он расщепляется на фруктозу и глюкозу, если в печень поступает избыточное количество сахарозы, то она перерабатывается в жировые запасы. Многочисленные исследования показали, что накопленный таким образом жир отложится именно в области талии.

Сладкие напитки намного опаснее, чем кондитерские изделия, большинство людей воспринимают их как питье, а не еду, и не утруждаются ограничивать употребление. Употребление сладких лимонадов и других напитков повышает риск ожирения на 60%, поэтому первым действием для обретения стройности живота должен стать переход на правильное питание. Важно внимательно читать состав всех продуктов, сахар добавляют даже в несладкие изделия.

Увеличивай потребление белка

Белок нужен не только для роста мышц, но и для контроля над жировыми отложениями. В отличие от низкокалорийных систем питания белковые диеты помогают не только избавиться от лишнего жира, но и сохранить результат после окончания диеты. Увеличение белка в рационе должно происходить за счет полезных продуктов — нежирного мяса и яиц, рыбы и морепродуктов, молочной и кисломолочной продукции, а также бобовых культур и орехов.

Для увеличения потребления белка можно использовать протеиновые коктейли, они станут отличными союзниками против складок на животе.

Уменьшай потребление углеводов

Низкое количество углеводов в рационе не только снижает его калорийность, но и способствует выведению воды из тканей организма. Результат приходит очень быстро, поэтому ограничение углеводной составляющей входит в любую программу для сушки тела. Еще один полезный эффект — это сжигание не только подкожного, но и висцерального жира, сдавливающего внутренние органы. Если уменьшить употребление углеводов до 50 граммов в день, то будет запущен механизм кетоза, при нем тело переключается на использование собственного жира в качестве источника энергии.

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Употребляй много клетчатки

Клетчатка помогает похудеть за счет контроля над чувством голода, пищевые волокна напитываются жидкостью и разбухают, что создает ощущение наполненности желудка, аппетит становится ниже. По подсчетам ученых ежедневное употребление 14 граммов клетчатки снижает чувство голода на 10% и даже без принятия дополнительных мер для похудения приводит к потере двух килограммов за четыре месяца. Все источники клетчатки будут полезными, это овощи и фрукты, бобовые, злаки, овсянка.

Контролируй свой рацион

Если не вести дневник питания, то оценить объемы съеденного за день будет очень сложно, обычно люди недооценивают количество потребляемой пищи. Для того, чтобы избавиться от жира на животе, нужно взвешивать каждый продукт перед употреблением, знать его пищевую и энергетическую ценность. Без этого невозможно увеличить употребление белков и уменьшить употребление углеводов.

Занимайся спортом

Даже если ты уже накачал такой пресс, как хотел, и теперь осталось лишь избавиться от нескольких сантиметров жира, это не повод отказываться от спорта. Выполнение скручиваний и других упражнений для пресса не виляет на подкожные жиры в области живота, для избавления от них нужно использовать аэробные нагрузки. Бег, ходьба, плавание или другие тренировки не только ускорят процесс жиросжигания, но и поспособствуют снижению уровня сахара в крови, сделают организм более здоровым и выносливым.

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