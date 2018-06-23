Почему пресс не накачивается?

Качать пресс нужно не только усердно и регулярно, но и правильно. Если ты качаешь пресс уже несколько недель, но результат тренировок отсутствует или не устраивает, то пора пересмотреть свое мнение о занятиях и питании. Скорей всего ты допускаешь одну из приведенных ниже ошибок.

Ты качаешь пресс каждый день

Так делают все новички, в их понимании чем больше тренировок — тем ближе цель. Для того, чтобы увидеть пресс, нужно позволить мышцам увеличиться в объеме, это произойдет при правильном сочетании тренировок и отдыха. Оптимальная периодичность тренировок — трижды в неделю, она позволяет накачать пресс в домашних условиях или в тренажерном зале.

Ты не делаешь кардио

Возможно, твой пресс уже выглядит так, как тебе хотелось бы — в виде красивых больших кубиков, но ты не можешь их увидеть, так как сверху кубики прикрыты своем подкожного жира. Тренировки направленные на увеличение объема мышц — это силовые упражнения, для избавления от подкожного жира потребуется другой вид тренировок — кардионагрузки. Любая кардиотренировка поможет не только избавиться от лишнего жира, но и повысить выносливость, то есть стать производительней в выполнении упражнений на пресс.

Кардиотренировки для избавления от подкожного жира тоже должны происходить с определенной периодичностью, трех занятий в неделю будет вполне достаточно. Каждое занятие должно продолжаться не менее получаса, чем дольше длится воздействие кардионагрузок, тем быстрее будет уничтожен нежелательный жир.

Ты неправильно питаешься

Рациональное питание — это важная составляющая работы над прессом, обычно люди не могут увидеть свой пресс по двум причинам: они превышают норму употребления углеводов или не получают нормы употребления белка. Жировая прослойка, которая прячет под собой пресс, появляется не только из-за отсутствия кардионагрузок, но и по причине злоупотребления быстрыми углеводами. Кондитерские изделия, сдобная выпечка и прочие сладости — это главные враги красивого пресса, но и жесткая диета тоже не станет хорошим союзником.

Мышцы не будут расти, если им не хватает питательных веществ, в первую очередь белка и сложных углеводов.

Если отказаться полностью от всех углеводов, то у организма не будет энергии на тренировки и увеличение объема мышечной ткани, поэтому в рационе должны присутствовать овощи, цельнозерновой хлеб и макароны. При недостатке белка мышцы тоже не смогут расти, так как останутся без главного строительного материала, лучшие источники белка — это белое мясо птицы, говядина, яйца и молочные продукты. Основой рациона должны быть свежие овощи и нежирные мясные продукты.

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Ты не делаешь косметические процедуры

Этот пункт имеет отношения к девушкам, которые не могут избавиться от жировой прослойки на животе. Для того, чтобы ускорить похудение в области брюшного прессе, будет полезным делать обертывания на основе натуральных компонентов, к примеру, водорослей. Регулярное проведение обертываний не только позволит скорее увидеть пресс, но и сделает кожу более упругой и подтянутой, это важно, так как внешний вид пресса во многом зависит от состояния кожи.

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